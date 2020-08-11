После затяжной паузы, связанной с пандемией, театры в Украине вслед за кинотеатрами понемногу открывают свои двери для зрителей. Одним из первых это сделал киевский Малый драматический театр.

32-й театральный сезон Малого театра открыли спектаклем-концертом, даже экспериментом, под названием 120 ударов в минуту. В кресло режиссера сел 20-летний актер театра Станислав Весельский, для которого это стало дебютом на режиссерском мостике. На сколько он оказался удачным? — расскажем в нашей рецензии.

Спектакль построен по мотивам творчества известного японского писателя Харуки Мураками, а точнее его сборки автобиографических очерков О чем я говорю, когда говорю о беге. Это самая известная книга о беге. Одновременно — это и рассказ о движении автора во время его жизненного пути.

— Только мастер Харуки Мураками может так вкусно описать свои утренние пробежки и размышления, что целая театральная команда не только тоже начала практиковать беготерапию, но и вдохновилась на создание об этом целого спектакля, — говорится в описании спектакля Малого театра.

Спектакль-концерт — это история трансформации писателя от владельца небольшого бара в Токио к писателю с миллионами поклонников во всем мире. Благодаря бегу Мураками получает вдохновение для писательской деятельности и преодолевает челлендж, рассказывает о собственном опыте преодоления марафонов и ультрамарафона.

Как, спросите, из этого сделать спектакль, чтобы это не было скучно? — экспериментально, музыкально, объединив драйв и философию. 120 ударов в минуту — это не классический спектакль, где есть четкий сюжет и структура, это набор наблюдений, выводов и молодых актеров — Кристины Дейлик, Марии Моторной, Станислава Весельского, Марии Чуприненко, Тимура Бурлака, а также маститого Александра Галафутника. Это погружение в поток сознания, во внутренний мир человека.

Я хочу поговорить о беге

С таких слов начинается представление 120 ударов в минуту. Метафорическая идея бега, взята за основу, в спектакле сопровождается в течение полуторачасового действа на террасе Малого театра под открытым небом. Особой атмосферы добавляет хипповое художественное оформление и костюмы актеров.

— Идеи написать пьесу не было, была идея поставить спектакль. Только какое представление сейчас нужно, думал я в самые суровые времена изоляции. Когда весь мир останавливается, то о чем нужно ставить? Чего хочется мне? — движения, свежего воздуха, ритма. С этого желания и выросло представление. У нас движение — это бег. Свежий воздух — прекрасная театральная терраса, где представление и происходит. Ну а ритм — наше музыкальное решение, рок-н-ролл, выполненный вживую, — говорит режиссер спектакля.

Говорят, лучшими журналистами являются те, кто не имеет соответствующего образования, ведь они мыслят не шаблонно. Так и с режиссерами. Юный Весельский сделал свое дебютное представление импровизационно-бунтарским, неклассическим, полным живой музыки и крутыми перепевами легендарных хитов Джона Леннона, Эрика Клэптона, Rolling Stones, Creedence Clearwater Revival, Нины Симоне и других.

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Местами представление напоминало формат ток-шоу, а иногда — концерта, — ведь зрители во время перепевов известных хитов в исполнении Весельского и Чуприненко пробивали ногами в такт и, кажется, что готовы были сорваться со своих стульев, чтобы присоединиться к танцам актеров на ковре.

Кому доверили сыграть мастера Мураками? — Всем. Мураками — это собирательный образ в спектакле. Моментами зритель может запутаться, ведь актриса Кристина Дейлик, которая в начале играет жену Мураками впоследствии примеряет на себя образ самого писателя. Впрочем, молодая актриса, известная по фильму Вулкан, на отлично справляется с режиссерской задачей. В какой-то момент для нее не проблема стать даже Эрнестом Хемингуэем или Скоттом Фицджеральдом.

Эта история не тянет на финал, как бывает в фильмах с Сильвестром Сталлоне. Это не та история, а может и та?

Спектакль 120 ударов в минуту словно создан для всех, кто пропустил весну 2020 года из-за пандемии, не сделал глоток того самого весеннего воздуха. Работа Весельского оставляет послевкусие весенней свежести, морского бриза и рок-н-ролла. Актеры задали драйв, и во время просмотра, зритель, который соскучился от концертов live захочет сорваться со своего стула, чтобы не просто пробивать ритм ногой, а танцевать.

В погоне за свежестью и новыми впечатлениями мы рекомендуем к просмотру спектакль 120 ударов в минуту. Актеры Малого театра сделают все, чтобы вы почувствовали себя тем самым марафонцем или попытались пробежать жизненный путь скрозь творчество Харуки Мураками. При этом, как отмечает режиссер спектакля, зрителям, которые еще не знакомы с творчеством японского писателя, не обязательно перечитывать его книги перед походом в театр.

Ближайший показ премьерного спектакля 120 ударов в минуту в Малом театре на улице Гончара, 33 состоится 22 августа. Цена билета: 200 грн.

Мария Степанюк

Фото: Юрий Кулинич