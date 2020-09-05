Коронавирус в Киеве: статистика по районам (ОНЛАЙН)

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Факты / Украина / Общество

Коронавирус в Киеве: статистика распространения по районам (Обновляется)

По состоянию на 5 сентября коронавирус в Киеве обнаружили у 315 человек, в целом зафиксировано 14 792 случая Covid-19.

За все время пандемии коронавирус унес жизни 234 киевлян, в течение суток — четыре летальных случая.

Выздоровели от Covid-19 уже 4 713 жителей столицы, за прошедшие сутки — 97.

Заболели:

  • 163 женщины в возрасте от 22 до 89 лет;
  • 132 мужчины в возрасте от 19 до 86 лет;
  • 9 девочек от 1 до 15 лет и 11 мальчиков от 4 лет до 17.

В больницы столицы попали 42 пациента. Другие — на самоизоляции, под контролем врачей.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе — 57, Дарницком — 55, Оболонском — 39.

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Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.

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ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса:

  • регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртовым средством;
  • соблюдать дистанцию в людных местах;
  • не трогать лицо руками;
  • соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);
  • обязательно обращаться к врачу при повышении температуры или появлении других симптомов.

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