11 октября в Киеве зафиксировали 502 новых случая заражения Covid-19.
Всего в столице 27 497 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом.
За время пандемии вирус забрал жизни 481 киевлянина, за сутки — 12 больных.
Выздороветь удалось 9 702 жителям Киева, за день — 75 лицам.
Заболели:
- 290 женщин в возрасте от 19 до 85 лет;
- 188 мужчин в возрасте от 18 до 87 лет;
- 10 девочек от одного месяца до 17 лет и 14 мальчиков от 1 до 17 лет.
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Заболели, в частности, 17 медиков. В больницы столицы попали 60 пациентов. Другие — на самоизоляции, под контролем врачей.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе — 126, Оболонском — 82 и в Днепровском районе — 65 случаев.
Симптомы коронавируса
Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.
ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса:
- регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртовым средством;
- соблюдать дистанцию в людных местах;
- не трогать лицо руками;
- соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);
- обязательно обращаться к врачу при повышении температуры или появлении других симптомов.