11 октября в Киеве зафиксировали 502 новых случая заражения Covid-19.

Всего в столице 27 497 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом.

За время пандемии вирус забрал жизни 481 киевлянина, за сутки — 12 больных.

Выздороветь удалось 9 702 жителям Киева, за день — 75 лицам.

Заболели:

290 женщин в возрасте от 19 до 85 лет;

188 мужчин в возрасте от 18 до 87 лет;

10 девочек от одного месяца до 17 лет и 14 мальчиков от 1 до 17 лет.

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Заболели, в частности, 17 медиков. В больницы столицы попали 60 пациентов. Другие — на самоизоляции, под контролем врачей.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе — 126, Оболонском — 82 и в Днепровском районе — 65 случаев.

Симптомы коронавируса

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса: