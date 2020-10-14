Коронавирус в Киеве: статистика по районам (ОНЛАЙН)

14 октября в Киеве зафиксировали 422 новых случая заражения Covid-19.
Всего в столице 28 512 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом.
За время пандемии вирус унес жизни 518 человек, за сутки — 21 киевлянина.
Выздоровели за минувшие сутки 268 человек. Всего коронавирус преодолели 10 299 жителей Киева.
Заболели:
- 236 женщин в возрасте от 18 до 89 лет
- 153 мужчин в возрасте от 18 до 92 лет
- 14 девочек от 16 дней до 17 лет и 19 мальчиков от 8 месяцев до 17 лет.
Заболели, в частности, 16 медиков.
Не уменьшается и количество госпитализированных больных. В больницы столицы попали 78 пациентов. Остальные — на самоизоляции, под контролем врачей.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе — 91, в Оболонском — 61. Но в Дарницком районе — 59 случаев.
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Симптомы коронавируса
Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.
ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса:
- регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртовым средством;
- соблюдать дистанцию в людных местах;
- не трогать лицо руками;
- соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);
- обязательно обращаться к врачу при повышении температуры или появлении других симптомов.