Коронавирус в Киеве: статистика по районам (ОНЛАЙН)

14 октября в Киеве зафиксировали 422 новых случая заражения Covid-19.

Всего в столице 28 512 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом.

За время пандемии вирус унес жизни 518 человек, за сутки — 21 киевлянина.

Выздоровели за минувшие сутки 268 человек. Всего коронавирус преодолели 10 299 жителей Киева.

Заболели:

236 женщин в возрасте от 18 до 89 лет

153 мужчин в возрасте от 18 до 92 лет

14 девочек от 16 дней до 17 лет и 19 мальчиков от 8 месяцев до 17 лет.

Заболели, в частности, 16 медиков.

Не уменьшается и количество госпитализированных больных. В больницы столицы попали 78 пациентов. Остальные — на самоизоляции, под контролем врачей.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе — 91, в Оболонском — 61. Но в Дарницком районе — 59 случаев.

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Симптомы коронавируса

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса: