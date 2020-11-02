Коронавирус в Киеве: статистика по районам (ОНЛАЙН)

По состоянию на 1 ноября в Киеве зафиксировали 507 новых случаев коронавируса.
Всего в столице 38 745 подтвержденных случаев заболевания Covid-19.
За время пандемии вирус унес жизни 787 человек, за последние сутки — 9 украинцев. Всего коронавирус преодолели 12 924 жителей Киева, за сутки — 12 человек.
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Заболели:
- 267 женщин в возрасте от 18 до 83 лет
- 88 мужчин в возрасте от 19 до 90 лет
- 25 девочек от 2 месяцев до 17 лет и 27 мальчиков от 2 месяцев до 17 лет.
В частности за сутки коронавирусом обнаружили у 16 медиков.
Госпитализация понадобилась 38 пациентам.
Симптомы коронавируса
Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.
ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса:
- регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртовым средством;
- соблюдать дистанцию в людных местах;
- не трогать лицо руками;
- соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);
- обязательно обращаться к врачу при повышении температуры или появлении других симптомов.