Коронавирус в Киеве: статистика по районам (ОНЛАЙН)

По состоянию на 1 ноября в Киеве зафиксировали 507 новых случаев коронавируса.

Всего в столице 38 745 подтвержденных случаев заболевания Covid-19.

За время пандемии вирус унес жизни 787 человек, за последние сутки — 9 украинцев. Всего коронавирус преодолели 12 924 жителей Киева, за сутки — 12 человек.

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Заболели:

267 женщин в возрасте от 18 до 83 лет

88 мужчин в возрасте от 19 до 90 лет

25 девочек от 2 месяцев до 17 лет и 27 мальчиков от 2 месяцев до 17 лет.

В частности за сутки коронавирусом обнаружили у 16 медиков.

Госпитализация понадобилась 38 пациентам.

Симптомы коронавируса

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса: