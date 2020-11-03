Коронавирус в Киеве: статистика по районам (ОНЛАЙН)

По состоянию на 3 ноября в Киеве зафиксировали 789 новых случаев коронавируса. Это самый большой показатель за все время пандемии.

Всего в столице 39 534 подтвержденных случаев заболевания Covid-19.

За время пандемии вирус унес жизни 799 человек, за сутки — 12 украинцев. Всего коронавирус преодолели 13 153 жителя Киева, за последние сутки — 229.

Заболели:

465 женщин в возрасте от 18 до 85 лет;

270 мужчин в возрасте от 19 до 91 года;

24 девочки от 3 недель до 17 лет;

30 мальчиков от 2 до 17 лет.

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В больницы столицы прошедшие сутки госпитализировали 68 пациентов.

Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Деснянском районе — 158, Соломенском — 120 и Днепровском — 115.

Симптомы коронавируса

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса: