Коронавирус в Киеве: статистика по районам (ОНЛАЙН)

По состоянию на 3 ноября в Киеве зафиксировали 789 новых случаев коронавируса. Это самый большой показатель за все время пандемии.
Всего в столице 39 534 подтвержденных случаев заболевания Covid-19.
За время пандемии вирус унес жизни 799 человек, за сутки — 12 украинцев. Всего коронавирус преодолели 13 153 жителя Киева, за последние сутки — 229.
Заболели:
- 465 женщин в возрасте от 18 до 85 лет;
- 270 мужчин в возрасте от 19 до 91 года;
- 24 девочки от 3 недель до 17 лет;
- 30 мальчиков от 2 до 17 лет.
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В больницы столицы прошедшие сутки госпитализировали 68 пациентов.
Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Деснянском районе — 158, Соломенском — 120 и Днепровском — 115.
Симптомы коронавируса
Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.
ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса:
- регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртовым средством;
- соблюдать дистанцию в людных местах;
- не трогать лицо руками;
- соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);
- обязательно обращаться к врачу при повышении температуры или появлении других симптомов.