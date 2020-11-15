В Киеве по состоянию на 15 ноября зафиксировали 921 новый случай коронавируса, всего заболело 50 620 человек.

За период пандемии от осложнений умерло 965 киевлян, за сутки зарегистрировано 15 летальных случаев.

В то же время вылечиться удалось 18 759 пациентам, за последние сутки выздоровели 57 человек.

За последние сутки заболели:

42 медика;

525 женщин (18-97 лет);

343 мужчины (18-93 лет);

25 девочек (от 11 месяцев до 17 лет) и 28 мальчиков (3-17 лет).

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Количество госпитализированных пациентов в больницах увеличилось на 44. Больше всего больных зафиксировано в Дарницком (124), Оболонском (121) и Деснянском районах (120).

Симптомы коронавируса

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса: