В Киеве по состоянию на 15 ноября зафиксировали 921 новый случай коронавируса, всего заболело 50 620 человек.
За период пандемии от осложнений умерло 965 киевлян, за сутки зарегистрировано 15 летальных случаев.
В то же время вылечиться удалось 18 759 пациентам, за последние сутки выздоровели 57 человек.
За последние сутки заболели:
- 42 медика;
- 525 женщин (18-97 лет);
- 343 мужчины (18-93 лет);
- 25 девочек (от 11 месяцев до 17 лет) и 28 мальчиков (3-17 лет).
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Количество госпитализированных пациентов в больницах увеличилось на 44. Больше всего больных зафиксировано в Дарницком (124), Оболонском (121) и Деснянском районах (120).
Симптомы коронавируса
Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.
ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса:
- регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртовым средством;
- соблюдать дистанцию в людных местах;
- не трогать лицо руками;
- соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);
- обязательно обращаться к врачу при повышении температуры или появлении других симптомов.