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Факты / Украина / Общество
Софія Телішевська |

За сутки 921 новый случай: статистика заболеваемости Covid-19 в Киеве (Обновляется)

В Киеве по состоянию на 15 ноября зафиксировали 921 новый случай коронавируса, всего заболело 50 620 человек.

За период пандемии от осложнений умерло 965 киевлян, за сутки зарегистрировано 15 летальных случаев.

В то же время вылечиться удалось 18 759 пациентам, за последние сутки выздоровели 57 человек.

За последние сутки заболели:

  • 42 медика;
  • 525 женщин (18-97 лет);
  • 343 мужчины (18-93 лет);
  • 25 девочек (от 11 месяцев до 17 лет) и 28 мальчиков (3-17 лет).

Читайте: Коронавирус в Украине — карта распространения Covid-19

Количество госпитализированных пациентов в больницах увеличилось на 44. Больше всего больных зафиксировано в Дарницком (124), Оболонском (121) и Деснянском районах (120).

Симптомы коронавируса

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.

Симптоми коронавірусу - що робити

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса:

  • регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртовым средством;
  • соблюдать дистанцию в людных местах;
  • не трогать лицо руками;
  • соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);
  • обязательно обращаться к врачу при повышении температуры или появлении других симптомов.

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