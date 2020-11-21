Коронавирус в Киеве: статистика по районам (ОНЛАЙН)

В Киеве по состоянию на 21 ноября зафиксировали 1 213 новых случаев коронавируса, всего заболело 57 807 человек.
За период пандемии от осложнений умерло 1 109 киевлян, за сутки 29 человек.
В то же время излечиться удалось 20 704 пациентам, за сутки 313.
Заболели:
- 605 женщин в возрасте от 18 до 93 лет
- 469 мужчин в возрасте от 18 до 92 лет
- 60 девушек от 1 до 17 лет и 79 мальчиков от 1 до 17 лет.
- заболели, в частности, 66 медиков.
В больницы столицы госпитализировали 82 пациента. Остальные — на самоизоляции, под контролем врачей.
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Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Деснянском районе — 315, в Соломенском- 179, в Голосеевском и Подольском районах — по 114 случаев.
Симптомы коронавируса
Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.
ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса:
- регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртовым средством;
- соблюдать дистанцию в людных местах;
- не трогать лицо руками;
- соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);
- обязательно обращаться к врачу при повышении температуры или появлении других симптомов.