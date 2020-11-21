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Факты / Украина / Общество
Софія Телішевська |

1 213 новых случаев: статистика заболеваемости Covid-19 в Киеве (Обновляется)

В Киеве по состоянию на 21 ноября зафиксировали 1 213 новых случаев коронавируса, всего заболело 57 807 человек.

За период пандемии от осложнений умерло 1 109 киевлян, за сутки 29 человек.

В то же время излечиться удалось 20 704 пациентам, за сутки 313.

Заболели:

  • 605 женщин в возрасте от 18 до 93 лет
  • 469 мужчин в возрасте от 18 до 92 лет
  • 60 девушек от 1 до 17 лет и 79 мальчиков от 1 до 17 лет.
  • заболели, в частности, 66 медиков.

В больницы столицы госпитализировали 82 пациента. Остальные — на самоизоляции, под контролем врачей.

Читайте: Коронавирус в Украине — карта распространения Covid-19

Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Деснянском районе — 315, в Соломенском- 179, в Голосеевском и Подольском районах — по 114 случаев.

Коронавирус в Киеве: статистика по районам (ОНЛАЙН)

Симптомы коронавируса

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.

Симптоми коронавірусу - що робити

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса:

  • регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртовым средством;
  • соблюдать дистанцию в людных местах;
  • не трогать лицо руками;
  • соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);
  • обязательно обращаться к врачу при повышении температуры или появлении других симптомов.

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