Коронавирус в Киеве: статистика по районам (ОНЛАЙН)

В Киеве по состоянию на 21 ноября зафиксировали 1 213 новых случаев коронавируса, всего заболело 57 807 человек.

За период пандемии от осложнений умерло 1 109 киевлян, за сутки 29 человек.

В то же время излечиться удалось 20 704 пациентам, за сутки 313.

Заболели:

605 женщин в возрасте от 18 до 93 лет

469 мужчин в возрасте от 18 до 92 лет

60 девушек от 1 до 17 лет и 79 мальчиков от 1 до 17 лет.

заболели, в частности, 66 медиков.

В больницы столицы госпитализировали 82 пациента. Остальные — на самоизоляции, под контролем врачей.

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Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Деснянском районе — 315, в Соломенском- 179, в Голосеевском и Подольском районах — по 114 случаев.

Симптомы коронавируса

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса: