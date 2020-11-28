В Киеве по состоянию на 28 ноября зафиксировано 1 739 новых случаев коронавируса, всего заболело 67 278 человек.
За период пандемии от осложнений умерло 1 268 жителя Киева, за сутки — 15 человек.
В то же время излечиться удалось 22 663 пациентам, за последние сутки болезнь побороли 346 человек.
Заболели:
- 924 женщины в возрасте от 18 до 94 лет
- 683 мужчины в возрасте от 18 до 91 лет
- 60 девочек от 9 месяцев до 17 лет и 72 мальчика от 9 месяцев до 17 лет
- заболели также 79 медиков.
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В больницы столицы госпитализировали 112 пациентов. Остальные — на самоизоляции, под контролем врачей.
Больше всего случаев заболевания прошедшие сутки обнаружили в Деснянском районе — 349, в Святошинском — 234. Но в Соломенском районе — 207 случаев.
Симптомы коронавируса
Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.
ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса:
- регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртовым средством;
- соблюдать дистанцию в людных местах;
- не трогать лицо руками;
- соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);
- обязательно обращаться к врачу при повышении температуры или появлении других симптомов.