В Киеве по состоянию на 28 ноября зафиксировано 1 739 новых случаев коронавируса, всего заболело 67 278 человек.

За период пандемии от осложнений умерло 1 268 жителя Киева, за сутки — 15 человек.

В то же время излечиться удалось 22 663 пациентам, за последние сутки болезнь побороли 346 человек.

Заболели:

924 женщины в возрасте от 18 до 94 лет

683 мужчины в возрасте от 18 до 91 лет

60 девочек от 9 месяцев до 17 лет и 72 мальчика от 9 месяцев до 17 лет

заболели также 79 медиков.

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В больницы столицы госпитализировали 112 пациентов. Остальные — на самоизоляции, под контролем врачей.

Больше всего случаев заболевания прошедшие сутки обнаружили в Деснянском районе — 349, в Святошинском — 234. Но в Соломенском районе — 207 случаев.

Симптомы коронавируса

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса: