По состоянию на 16 декабря коронавирус в Киеве обнаружили еще у 1 858 человек.

По сравнению со вчерашним днем, количество новых случаев впервые за долгое время превысило суточный прирост инфицированных больше чем в 1,5 тыс. человек.

Всего в столице зафиксировано 95 160 случаев Covid-19.

Симптомы коронавируса

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса: