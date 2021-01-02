По состоянию на 2 января коронавирус в Киеве обнаружили еще у 293 человек. Всего в столице зафиксировали 112 649 случаев Covid-19.

За прошедшие сутки умерли от болезни 7 человек. Всего за период пандемии в столице 1 942 летальных случая от коронавируса. В то же время выздоровели 142 киевлянина, в целом коронавирус преодолели 40 053 жителя столицы.

Симптомы коронавируса

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса: