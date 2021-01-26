По состоянию на 26 января коронавирус в Киеве обнаружили еще у 375 человек, всего заболело 126 639 жителей столицы. За сутки от осложнений Covid-19 умерли девять человек, за весь период пандемии зафиксировано 2 292 летальных случая.

В то же время излечиться удалось 1 639 киевлянам, всего коронавирус преодолели 60 152 жителя столицы.

Симптомы коронавируса

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса: