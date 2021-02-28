Коронавирус в Киеве: статистика по районам (ОНЛАЙН)

По состоянию на 27 февраля коронавирус в Киеве обнаружили еще у 208 человек. Всего в столице опасным вирусом болеют 137 864 человек.

Кто заболел

112 женщин в возрасте от 22 до 89 лет;

77 мужчин в возрасте от 19 до 79 лет;

12 девочек в возрасте от 1 до 17 лет;

7 мальчиков от 7 до 17 лет.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в районах: Дарницком (61), Днепровском (34) и Оболонском (27).

За последние сутки в столице зафиксировали 14 летальных случаев от вируса, за все время пандемии 2 657 человек умерли от коронавируса.

Госпитализировали 46 пациентов. За сутки вирус уже смогли преодолеть 63 человек, в общем 93 834 человек выздоровели от коронавируса.

За все время пандемии в Украине заболели 1 347 849 человек, выздоровели 1 170 023 человек и провели 6 906 179 ПЦР-тестирований.

Симптомы коронавируса

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса: