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Факты / Украина / Общество
Софія Телішевська |

208 случаев за сутки: статистика заболеваемости Covid-19 в Киеве

По состоянию на 27 февраля коронавирус в Киеве обнаружили еще у 208 человек. Всего в столице опасным вирусом болеют 137 864 человек.

коронавірус в україні

Кто заболел

  • 112 женщин в возрасте от 22 до 89 лет;
  • 77 мужчин в возрасте от 19 до 79 лет;
  • 12 девочек в возрасте от 1 до 17 лет;
  • 7 мальчиков от 7 до 17 лет.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в районах: Дарницком (61), Днепровском (34) и Оболонском (27).

За последние сутки в столице зафиксировали 14 летальных случаев от вируса, за все время пандемии 2 657 человек умерли от коронавируса.

Госпитализировали 46 пациентов. За сутки вирус уже смогли преодолеть 63 человек, в общем 93 834 человек выздоровели от коронавируса.

За все время пандемии в Украине заболели 1 347 849 человек, выздоровели 1 170 023 человек и провели 6 906 179 ПЦР-тестирований.

Коронавирус в Киеве: статистика по районам (ОНЛАЙН)

Симптомы коронавируса

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.

Симптоми коронавірусу - що робити

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса:

  • регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртовым средством;
  • соблюдать дистанцию в людных местах;
  • не трогать лицо руками;
  • соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);
  • обязательно обращаться к врачу при повышении температуры или появлении других симптомов.

Фото: Depositphotos

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