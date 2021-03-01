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Факты / Украина / Общество
Софія Телішевська |

156 случаев за сутки: статистика заболеваемости Covid-19 в Киеве

По состоянию на 1 марта коронавирус в Киеве обнаружили еще у 156 человек. Всего в столице опасным вирусом болеют 138 020 человек.

коронавірус в україні

За сутки коронавирус унес жизни 5 человек, в то же время выздоровели 16 пациентов.

Заболели:

  • 79 женщин в возрасте от 20 до 85 лет
  • 69 мужчин в возрасте от 18 до 90 лет
  • 4 девочки в возрасте от 9 до 17 лет и 4 мальчика от 4 до 15 лет.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в районах: Дарницком (42), Святошинском (30) и Днепровском (28).

Коронавирус в Киеве: статистика по районам (ОНЛАЙН)

За все время пандемии в Украине заболели 1 352 134 человека, выздоровели  1 171 724 человека и провели 6 921 573 ПЦР-тестирования.

Симптомы коронавируса

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.

Симптоми коронавірусу - що робити

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса:

  • регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртовым средством;
  • соблюдать дистанцию в людных местах;
  • не трогать лицо руками;
  • соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);
  • обязательно обращаться к врачу при повышении температуры или появлении других симптомов.

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