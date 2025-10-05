5 октября ночью Россия массированно обстреляла Украину ракетами и беспилотниками, нанеся значительные разрушения в западных, центральных, южных областях. К сожалению, есть и жертвы.

Однако Силы обороны Украины продолжают системную кампанию по уничтожению военных объектов врага на российской территории и в оккупированном Крыму. Под прицелом остаются НПЗ, системы ПВО и локационные системы. А на фронте ВСУ эффективно зачищают села от вражеских ДРГ.

Факты ICTV в обзоре недели рассказывают о ситуации на фронте: где Вооруженные силы смогли продвинуться, какие вражеские цели удалось уничтожить и что думает мир о ядерном шантаже Путина.

Удары Украины по целям в РФ и в Крыму

Ночью 27 сентября дальнобойные дроны СБУ атаковали нефтеперекачивающую станцию Тыньговатово в Чувашской Республике России.

28 сентября российский Белгород после взрывов остался без света и воды. Сообщалось о прилете ракет по Белгородской ТЭЦ и электроподстанции Луч.

29 сентября Военно-морские силы ВСУ нанесли удар противокорабельной ракетой Нептун по российскому Карачевскому заводу Электродеталь. Этот завод выпускает продукцию для систем управления ракетами, авиационной и космической техники, для танков, БТР и т.д.

30 сентября подразделения Сил специальных операций атаковали радиолокационную станцию российского ЗРК С-400 Триумф на территории оккупированного Крыма.

3 октября дроны СБУ атаковали российский НПЗ Орскнафтооргсинтез, который находится в 1,4 тыс. км от границы Украины. Благодаря ударам Украины почти 40% мощностей российских НПЗ уже простаивают.

3 октября ударные дроны Сил специальных операций атаковали вражескую радиолокационную станцию дальнего обнаружения П-14Ф Лена и трассовый радиолокационный комплекс Сопка-2.

РЛС П-14Ф Лена контролировала воздушное пространство вблизи российской военной авиабазы Бутурлиновка, что в Воронежской области. А трассовый радиолокационный комплекс ТРЛК Сопка-2 был элементом системы сплошной стены пеленгации воздушного пространства вдоль границы с Украиной.

Ночью 4 октября Силы обороны атаковали предприятие Киришинефтеоргсинтез в Ленинградской области. На объекте вспыхнул пожар. Киришский нефтеперерабатывающий завод является одним из крупнейших НПЗ в России, его годовая мощность составляет 18,4 млн т нефти в год.

В районе Онежского озера, что в Республике Карелия, поврежден малый ракетный корабль Буян-М.

В Курской области Силы обороны поразили радиолокационный комплекс Гармонь и транспортно-заряжающую машину из состава ОТРК Искандер.

Также атакован командный пункт 8 армии ВС РФ на временно оккупированной Донецкой области. Результаты уточняются.

Отключение электроэнергии на ЗАЭС и ЧАЭС

1 октября из-за вражеского обстрела энергообъекта в Славутиче Чернобыльская АЭС была обесточена — без питания оказался Новый безопасный конфайнмент, который изолирует разрушенный четвертый энергоблок ЧАЭС.

В то же время в Минэнерго сообщили, что уровень радиации на ЧАЭС не превышает контрольных уровней, поэтому угроз для населения нет.

По состоянию на 2 октября Запорожская атомная электростанция из-за повреждения россиянами линии в 750 киловольт была без электроснабжения уже 9 дней. Председатель Госатомрегулирования, главный государственный инспектор по ядерной и радиационной безопасности Олег Кориков подчеркнул, что без восстановления электропитания существует высокий риск аварии на ЗАЭС.

Работу систем безопасности на ЗАЭС россияне обеспечивают дизельными генераторами, текущих запасов топлива для которых хватит только на 10 дней.

2 октября кремлевский диктатор Владимир Путин во время своего выступления в Валдае обвинил Украину в якобы ударах по окрестностям ЗАЭС и заговорил о вероятности ударов по украинским АЭС:

— В Киеве должны задуматься, что на территории Украины есть АЭС, и Россия может ответить зеркально на удары по станции.

Политолог, доцент КНУ им. Тараса Шевченко Игорь Рейтерович считает такие заявления примитивным шантажом. Ведь для всего мира будет понятно, что это вина России.

В то же время западные СМИ на заявления Путина не слишком отреагировали. Запад знает о проблемах на ЗАЭС, у них есть информация от украинских атомщиков о специфике станции и о том, что может произойти после атаки. Возможно, поэтому пока повода сильно паниковать нет, говорит политолог.

Если же Путин решится нанести удар по АЭС, то Россия сразу превратится в страну-изгоя даже среди тех стран, которые ее поддерживают экономически. Например, Китай такого не простит, считает эксперт.

Кроме того, любая авария на украинской АЭС однозначно затронет и Россию, и другие страны.

— Путин способен только угрожать. Но даже при своей ненормальности, он непосредственно на такие вещи не решится, потому что он не сможет это представить миру как вину Украины, — отметил Игорь Рейтерович.

Российские атаки на Украину

Ночью и утром 28 сентября прогремели взрывы в Киеве. Россияне атаковали ударными дронами и крылатыми ракетами. К сожалению, погибли четыре человека, среди них — ребенок, еще 13 человек пострадали.

В Соломенском районе частично разрушена пятиэтажка. Из-под завалов извлекли тело 12-летней девочки. Также в результате вражеской атаки повреждено здание Института кардиологии, там погибли медсестра и пациент.

Падение обломков дронов зафиксировали в Святошинском, Голосеевском, Дарницком, Днепровском и Оболонском районах.

В Фастовском районе Киевской области в результате вражеской комбинированной атаки пострадали пять человек – работники хлебозавода, на территории которого произошел пожар. Всего количество пострадавших в результате атаки на Киевскую область достигло 31 человека, среди них трое детей.

В селе Петропавловская Борщаговка значительные разрушения в ЖК Львовский, там ранения получили не менее 17 человек, среди которых есть дети.

Ночью 28 сентября взрывы раздавались и в Запорожье. Россияне РСЗО и ракетами ударили по автозаправке, административному зданию и частному сектору, а затем был прилет в жилой дом, который был полностью разрушен.

Одна из ракет попала рядом с жилым девятиэтажным домом. По официальным данным, 38 человек пострадали, в том числе по меньшей мере трое детей 11, 12 и 9 лет. Двое мальчиков находятся в больнице в тяжелом состоянии.

28 сентября россияне нанесли удар по Белгород-Днестровскому в Одесской области. Взрывами разрушены цех и склад готовой продукции винного завода.

30 сентября прогремели взрывы в Днепре. Россияне атаковали город дронами. В результате удара повреждены многоквартирный дом, общежитие, учреждение культуры, уничтожены две машины и еще 17 повреждены. По меньшей мере 28 человек пострадали, среди них — 10-летний мальчик и девочка 17 лет.

1 октября в Славутиче Киевской области пропало свет из-за вражеского удара по электроподстанции. В Черниговской области без света остались сразу 307 тыс. потребителей. В области ввели графики отключения света. Школы Нежина перевели на дистанционное обучение, а воду горожанам подают по графику.

2 октября РФ нанесла удар по железнодорожной инфраструктуре Конотопа Сумской области. Из-за обстрела ряд поездов отставал от графиков движения.

2 октября вражеские дроны атаковали депо Укрзализныци в Одессе. Осколочные ранения получил машинист поезда.

3 октября россияне нанесли самый массированный удар по газодобывающей инфраструктуре с начала войны. Не менее 35 ракет и 60 дронов атаковали мощности в Харьковской и Полтавской областях.

Во время ликвидации последствий обстрела в Полтавской области под повторный ракетный удар попали спасатели. Попала машина ГСЧС.

По словам президента Владимира Зеленского, враг намеренно нанес такой удар накануне отопительного сезона.

4 октября россияне атаковали вокзал в Шостке Сумской области. Вражеские беспилотники попали в два локомотива. В результате удара по Шостке пострадали около 30 человек, в больнице восемь раненых. Впоследствии обнаружили тело погибшего 71-летнего мужчины.

Массированный комбинированный удар по Украине Россия нанесла ночью 5 октября. По словам президента Владимира Зеленского, оккупанты запустили почти 500 дронов и более 50 ракет, в том числе баллистические Кинжалы.

Больше всего от обстрела пострадали Львов, Запорожье, Ивано-Франковская область. К сожалению, по меньшей мере пять человек погибли, десятки получили ранения.

Ситуация на фронте

29 сентября главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский сообщил, что Силы обороны в результате Добропольского контрнаступления освободили почти 175 кв. км территории. От диверсионных групп удалось зачистить почти 195 кв. км.

Силы обороны Украины зачистили от врага ряд сел в Днепропетровской области — Сосновку, Новоселовку, Сычнево и Хорошее.

Бойцы 110 ОМБр уничтожили российскую диверсионно-разведывательную группу, которая проникла в село Вербовое в Днепропетровской области. В этом селе оккупанты пытались установить российский флаг и снять ролики для пропаганды о якобы захвате Вербового. Однако Силы обороны полностью обезвредили противника.

С начала октября россияне активизировались на левом берегу Днепра Херсонской области и вблизи Антоновского моста. Захватчики пытаются действовать небольшими группами. Например, в зоне ответственности 30 корпуса морской пехоты ВМС ВСУ за это время зафиксировано 12 вражеских атак.

Бойцы пограничного подразделения беспилотных авиационных систем Феникс на Покровском направлении атаковали вражескую тяжелую огнеметную систему ТОС 1-А Солнцепьок.

По данным аналитиков американского Института изучения войны (ISW), российские войска могли продвинуться вдоль Южной железной дороги на западе Волчанска Харьковской области и захватили Волчанскую железнодорожную станцию. В то же время продвижение в лесистой местности вблизи Синеликово (к западу от Волчанска) является неподтвержденным.

Продолжаются активные бои вблизи Одрадного, к востоку от Великого Бурлука.

Россияне не оставляют попыток оккупировать Купянск, однако успехов не имеют.

3 октября российские войска продолжали наступательные операции в направлении Купянска, но не достигли подтвержденных успехов. Силы обороны Украины провели контрнаступление вблизи Кондрашевки (к северо-западу от Купянска) и Голубовки (к северу от Купянска).

Российские силы значительно уменьшили активность ДРГ из-за активной украинской обороны на северных и северо-западных окраинах Купянска, а также из-за плохих погодных условий, влияющих на использование дронов.

Враг пытается продвинуться и в направлении Боровой, однако без успеха. Захватчики используют тактику малых групп штурмовиков.

В направлении Лимана россияне также не имеют продвижения. Враг проводит небольшие наступления шестью-восемью солдатами в сопровождении дронов. Часто идут ночью, используя антитепловизоры и накидки для защиты от ударов украинских дронов, однако украинская воздушная разведка срывает эти попытки.

3 октября российские войска продолжали наступательные операции в тактическом районе Константиновка-Дружковка и в районе Доброполья, но не достигли успехов. В то же время Силы обороны Украины продвинулись в направлении Покровска.

Потоп в Одессе

30 сентября Одессу накрыл аномальный ливень. Почти двухмесячная норма выпала в течение первых семи часов.

По состоянию на 3 октября в результате непогоды в Одессе погибли 10 человек, среди них — один ребенок. Травмированы три человека. Городской голова подписал распоряжение о предоставлении по 10 тыс. грн финансовой поддержки семьям погибших.

Известно, что среди погибших целая семья — двое мужчин, две женщины и один ребенок. 1 октября утром спасатели нашли тело 23-летней девушки, которую накануне снесло течением. Также 1 октября в Пересыпском районе люди нашли тело 90-летней женщины.

Из-за непогоды повреждены 868 домов, из них: 286 — частные дома, 582 — многоэтажки. По предварительным расчетам, общая сумма необходимых расходов превышает 130 млн грн.

Также водой подтопило два приюта для животных Зорко и ОО Animal SOS Odesa.

Приют Зорко находится на цокольном этаже, поэтому вода поднялась до клеток с котами. Зооволонтеры обратились к неравнодушным горожанам с просьбой помочь с временным передержкой для животных. В приюте ОО Animal SOS Odesa, к счастью, вода не дошла до вольеров с животными.

Завершение скрининга законодательства Украины

Еврокомиссия завершила скрининг законодательства Украины по вступлению в ЕС. Поэтому в ближайшее время могут стартовать переговоры по первому кластеру. Ранее президент Европарламента Роберта Метсола сказала, что переговоры о вступлении Украины и Молдовы в ЕС должны начаться до конца текущего года. Однако Венгрия категорически против нашего вступления.

По мнению политолога Игоря Рейтеровича, при такой позиции Венгрии открыть первый кластер переговоров до конца этого года будет нереально. Это все из-за законодательства ЕС.

Украина с 2014 года готовилась к вступлению в ЕС и вот сейчас мы на финишной прямой. Единственным препятствием нашего членства в Евросоюзе может стать вето Венгрии.

По словам политолога, европейцы уже давно хотят внести изменения в законодательство относительно механизма принятия решений и перейти от консенсуса к квалифицированному большинству. То есть, для принятия решения нужна не единогласная поддержка, а, например, две трети.

Это касается не только вступления Украины, но и многих внутриевропейских вопросов. Вопрос изменения законодательства поднимали Нидерланды, Германия, Франция, Италия, Бельгия еще с 2018 года.

– Эти государства считают нечестным, когда есть страны-доноры, а есть страны-реципиенты, как Венгрия, и именно страны-реципиенты выкручивают ЕС руки. Поэтому стоит перейти к квалифицированному большинству, – объясняет Игорь Рейтерович.

По мнению политолога, уже работают соответствующие комиссии по изменениям в законодательство, а потому рано или поздно такое решение будет принято, иначе ЕС не будет иметь перспектив для нормального развития.

– Понятно, что при демократии не может быть единодушия, потому что все страны разные. Но демократия – это большинство, – заключает политический эксперт.

Обсуждение Gripen для Украины

29 сентября заместитель министра обороны Иван Гаврилюк сообщил, что Украина ожидает поставки истребителей F-16, французских самолетов Mirage-2000 и шведских Gripen.

Что касается истребителей Gripen, то в настоящее время ведутся активные переговоры. Министр обороны Швеции Пол Йонсон считает, что эти самолеты могут стать значительным усилением противовоздушной обороны Украины.

Разговоры о Tomahawk от США

28 сентября вице-президент США Джей Ди Венс заявил, что Белый дом ведет переговоры о возможности предоставления Украине дальнобойных ракет Tomahawk. Ранее президент Владимир Зеленский просил Трампа о таких ракетах.

Ракеты Tomahawk способны лететь на расстояние 2,5 тыс. км, а потому являются серьезной угрозой для военных целей на территории РФ. Однако окончательное слово по томагавкам за Трампом.

Известно, что президент США разрешил Силам обороны использовать американские дроны и ракеты для ударов по РФ. Хотя определенные удары требуют дополнительного одобрения от Пентагона.

Впоследствии три анонимных источника и неназванный американский чиновник сообщили, что Белый дом ищет возможности дать украинцам альтернативное оружие большой дальности вместо Tomahawk. Вероятная причина — США не хватает таких ракет.

Политолог Игорь Рейтерович заявил, что не сильно верит в историю с томагавками из-за их технических характеристик.

— Да, это качественная, дальнобойная ракета, но эта ракета запускается в основном с кораблей и подводных лодок. Только в 2023 году американцы создали наземные пусковые платформы для этих ракет. Но они до сих пор находятся в экспериментальной стадии, и в Европе их нет ни у одной страны НАТО. Германия получит такую установку только в 2026 году. То есть я просто не понимаю, каким образом США могут эти ракеты нам передать, — говорит политолог.

В то же время заявления о томагавках являются правильными, потому что это давление и троллинг России.

— Можно поднять тему с томагавками, потролить россиян, а потом Украине просто дать другое оружие, например, ATACMS. Если бы нам дали несколько сотен новых ATACMS, то для россиян это была бы просто катастрофа, по крайней мере в приграничных регионах, — объясняет Игорь Рейтерович.

Обмен пленными

2 октября состоялся очередной обмен военнопленными между Украиной и РФ по формуле 185 на 185 человек. Среди пленных также вернулись 20 гражданских.

Россия отдала пограничников, нацгвардейцев, воинов, которые были в Мариуполе и на Азовстали, а также на ЧАЭС. Большинство находились в плену еще с 2022 года.

