В ночь на 16 марта российские войска атаковали Украину ударными беспилотниками. Во время атаки взрывы прогремели в Запорожье, где пострадали люди и возник пожар.

Тем временем в России сообщили об атаке беспилотников на нефтебазу в Краснодарском крае.

На международной арене президент США Дональд Трамп призвал союзников по НАТО помочь с обеспечением безопасности Ормузского пролива и заявил о переговорах с несколькими государствами по его патрулированию.

В Украине также возник инцидент между силовыми структурами — на блокпосту возле Сум сотрудники СБУ задержали детектива НАБУ.

Тем временем в США состоялось главное кинособытие года — церемония вручения премии Оскар-2026.

О главных событиях ночи и утра 16 марта — далее в материале.

Взрывы в Запорожье

Утром 16 марта во время атаки российских ударных беспилотников прогремели взрывы в Запорожье.

Перед этим начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров предупреждал о движении вражеских БпЛА в направлении областного центра.

После одного из ударов на одном из объектов города возник пожар. Из-за атаки также было обесточено более 7,5 тысячи абонентов.

Энергетики пока не могут сразу начать восстановительные работы из-за угрозы повторных ударов.

В результате атаки пострадали три человека.

Атака БпЛА на нефтебазу в России

В городе Лабинск Краснодарского края РФ беспилотники атаковали нефтебазу.

По данным оперативного штаба региона, в промышленной зоне города после атаки БпЛА произошло возгорание на территории объекта.

В соцсетях распространяют видео масштабного пожара, который возник после удара дронов.

В то же время официальной информации о пострадавших или масштабе повреждений пока не обнародовали.

СБУ задержала детектива НАБУ на блокпосту возле Сум

На блокпосту у въезда в Сумы сотрудники СБУ задержали детектива НАБУ.

В НАБУ заявили, что их сотрудник находился в городе при исполнении служебных обязанностей в рамках официального расследования.

Там назвали задержание безосновательным и заявили, что это может препятствовать выполнению следственных действий.

В СБУ объяснили, что мужчину остановили из-за необходимости дополнительной проверки.

По данным спецслужбы, он является выходцем с временно оккупированных территорий, не назвал место работы, а во время проверки контактов были обнаружены российские номера.

В СБУ отметили, что действовали в соответствии с установленными алгоритмами безопасности для прифронтовых регионов.

Трамп призвал НАТО помочь с безопасностью Ормузского пролива

Президент США Дональд Трамп заявил, что НАТО может ждать “очень плохое” будущее, если союзники не помогут Соединенным Штатам обеспечить безопасность судоходства в Ормузском проливе.

По его словам, страны, которые получают выгоду от прохождения судов через этот пролив, должны присоединиться к его защите.

Трамп также сообщил, что США уже ведут переговоры примерно с семью государствами по совместному патрулированию Ормузского пролива.

В то же время американский президент не уточнил, какие именно страны могут присоединиться к этой инициативе.

Оскар-2026: главные победители премии

В ночь с 15 на 16 марта в театре Dolby в Лос-Анджелесе состоялась 98-я церемония вручения премии Американской киноакадемии.

Главным триумфатором вечера стал фильм Одна битва за другой режиссера Пола Томаса Андерсона. Лента получила награду в категории Лучший фильм.

Фильм рассказывает историю бывших участников радикальной группировки Франция-75.

После исчезновения одной из участниц ее соратник начинает новую жизнь с дочерью под чужими именами.

Спустя годы их находит военный, который начинает охоту на семью, что запускает новую опасную борьбу за выживание.

Картина получила 13 номинаций и ранее получила четыре Золотых глобуса и шесть наград BAFTA.

Лучшим актером года стал Майкл Б. Джордан за роль в мистическом триллере Грешники, где он сыграл сразу двух братьев-близнецов.

Награду за лучшую женскую роль получила Джесси Бакли за роль Агнес Шекспир в фильме Гамнет, который рассказывает о жене Уильяма Шекспира и ее переживаниях после потери сына.

Статуэтку за лучшую режиссуру также получил Пол Томас Андерсон.

Среди других победителей премии:

лучший актер второго плана — Шон Пенн (Одна битва за другой);

лучшая актриса второго плана — Эми Мэдиган (Оружие);

лучший международный фильм — Сентиментальная ценность;

лучший анимационный фильм — Кейпоп-охотницы на демонов;

лучший документальный фильм — Мистер Никто против Путина.

Во время церемонии почти не упоминали о войне в Украине. Из международных конфликтов со сцены вспомнили только ситуацию на Ближнем Востоке.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1482-е сутки.

