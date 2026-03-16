События ночи 16 марта: атака на Запорожье, пожар на нефтебазе РФ, Оскар-2026
В ночь на 16 марта российские войска атаковали Украину ударными беспилотниками. Во время атаки взрывы прогремели в Запорожье, где пострадали люди и возник пожар.
Тем временем в России сообщили об атаке беспилотников на нефтебазу в Краснодарском крае.
На международной арене президент США Дональд Трамп призвал союзников по НАТО помочь с обеспечением безопасности Ормузского пролива и заявил о переговорах с несколькими государствами по его патрулированию.
В Украине также возник инцидент между силовыми структурами — на блокпосту возле Сум сотрудники СБУ задержали детектива НАБУ.
Тем временем в США состоялось главное кинособытие года — церемония вручения премии Оскар-2026.
О главных событиях ночи и утра 16 марта — далее в материале.
Взрывы в Запорожье
Утром 16 марта во время атаки российских ударных беспилотников прогремели взрывы в Запорожье.
Перед этим начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров предупреждал о движении вражеских БпЛА в направлении областного центра.
После одного из ударов на одном из объектов города возник пожар. Из-за атаки также было обесточено более 7,5 тысячи абонентов.
Энергетики пока не могут сразу начать восстановительные работы из-за угрозы повторных ударов.
В результате атаки пострадали три человека.
Атака БпЛА на нефтебазу в России
В городе Лабинск Краснодарского края РФ беспилотники атаковали нефтебазу.
По данным оперативного штаба региона, в промышленной зоне города после атаки БпЛА произошло возгорание на территории объекта.
В соцсетях распространяют видео масштабного пожара, который возник после удара дронов.
В то же время официальной информации о пострадавших или масштабе повреждений пока не обнародовали.
СБУ задержала детектива НАБУ на блокпосту возле Сум
На блокпосту у въезда в Сумы сотрудники СБУ задержали детектива НАБУ.
В НАБУ заявили, что их сотрудник находился в городе при исполнении служебных обязанностей в рамках официального расследования.
Там назвали задержание безосновательным и заявили, что это может препятствовать выполнению следственных действий.
В СБУ объяснили, что мужчину остановили из-за необходимости дополнительной проверки.
По данным спецслужбы, он является выходцем с временно оккупированных территорий, не назвал место работы, а во время проверки контактов были обнаружены российские номера.
В СБУ отметили, что действовали в соответствии с установленными алгоритмами безопасности для прифронтовых регионов.
Трамп призвал НАТО помочь с безопасностью Ормузского пролива
Президент США Дональд Трамп заявил, что НАТО может ждать “очень плохое” будущее, если союзники не помогут Соединенным Штатам обеспечить безопасность судоходства в Ормузском проливе.
По его словам, страны, которые получают выгоду от прохождения судов через этот пролив, должны присоединиться к его защите.
Трамп также сообщил, что США уже ведут переговоры примерно с семью государствами по совместному патрулированию Ормузского пролива.
В то же время американский президент не уточнил, какие именно страны могут присоединиться к этой инициативе.
Оскар-2026: главные победители премии
В ночь с 15 на 16 марта в театре Dolby в Лос-Анджелесе состоялась 98-я церемония вручения премии Американской киноакадемии.
Главным триумфатором вечера стал фильм Одна битва за другой режиссера Пола Томаса Андерсона. Лента получила награду в категории Лучший фильм.
Фильм рассказывает историю бывших участников радикальной группировки Франция-75.
После исчезновения одной из участниц ее соратник начинает новую жизнь с дочерью под чужими именами.
Спустя годы их находит военный, который начинает охоту на семью, что запускает новую опасную борьбу за выживание.
Картина получила 13 номинаций и ранее получила четыре Золотых глобуса и шесть наград BAFTA.
Лучшим актером года стал Майкл Б. Джордан за роль в мистическом триллере Грешники, где он сыграл сразу двух братьев-близнецов.
Награду за лучшую женскую роль получила Джесси Бакли за роль Агнес Шекспир в фильме Гамнет, который рассказывает о жене Уильяма Шекспира и ее переживаниях после потери сына.
Статуэтку за лучшую режиссуру также получил Пол Томас Андерсон.
Среди других победителей премии:
- лучший актер второго плана — Шон Пенн (Одна битва за другой);
- лучшая актриса второго плана — Эми Мэдиган (Оружие);
- лучший международный фильм — Сентиментальная ценность;
- лучший анимационный фильм — Кейпоп-охотницы на демонов;
- лучший документальный фильм — Мистер Никто против Путина.
Во время церемонии почти не упоминали о войне в Украине. Из международных конфликтов со сцены вспомнили только ситуацию на Ближнем Востоке.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1482-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.