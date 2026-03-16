У ніч проти 16 березня російські війська атакували Україну ударними безпілотниками. Під час атаки вибухи пролунали у Запоріжжі, де постраждали люди та виникла пожежа.

Тим часом у Росії повідомили про атаку безпілотників на нафтобазу у Краснодарському краї.

На міжнародній арені президент США Дональд Трамп закликав союзників по НАТО допомогти із забезпеченням безпеки Ормузької протоки та заявив про переговори з кількома державами щодо її патрулювання.

Зараз дивляться

В Україні також виник інцидент між силовими структурами — на блокпосту біля Сум співробітники СБУ затримали детектива НАБУ.

Тим часом у США відбулася головна кіноподія року — церемонія вручення премії Оскар-2026.

Про головні події ночі та ранку 16 березня — далі у матеріалі.

Вибухи у Запоріжжі

Зранку 16 березня під час атаки російських ударних безпілотників пролунали вибухи у Запоріжжі.

Перед цим начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров попереджав про рух ворожих БпЛА у напрямку обласного центру.

Після одного з ударів на одному з об’єктів міста виникла пожежа. Через атаку також було знеструмлено понад 7,5 тисячі абонентів.

Енергетики поки не можуть одразу розпочати відновлювальні роботи через загрозу повторних ударів.

Унаслідок атаки постраждали троє людей.

Атака БпЛА на нафтобазу в Росії

У місті Лабінськ Краснодарського краю РФ безпілотники атакували нафтобазу.

За даними оперативного штабу регіону, у промисловій зоні міста після атаки БпЛА сталося загоряння на території об’єкта.

У соцмережах поширюють відео масштабної пожежі, яка виникла після удару дронів.

Водночас офіційної інформації про постраждалих чи масштаб пошкоджень поки не оприлюднювали.

СБУ затримала детектива НАБУ на блокпосту біля Сум

На блокпосту біля в’їзду до Сум співробітники СБУ затримали детектива НАБУ.

У НАБУ заявили, що їхній співробітник перебував у місті під час виконання службових обов’язків у межах офіційного розслідування.

Там назвали затримання безпідставним та заявили, що це може перешкоджати виконанню слідчих дій.

У СБУ пояснили, що чоловіка зупинили через необхідність додаткової перевірки.

За даними спецслужби, він є вихідцем із тимчасово окупованих територій, не назвав місце роботи, а під час перевірки контактів було виявлено російські номери.

У СБУ наголосили, що діяли відповідно до встановлених алгоритмів безпеки для прифронтових регіонів.

Трамп закликав НАТО допомогти з безпекою Ормузької протоки

Президент США Дональд Трамп заявив, що НАТО може чекати “дуже погане” майбутнє, якщо союзники не допоможуть Сполученим Штатам забезпечити безпеку судноплавства в Ормузькій протоці.

За його словами, країни, які отримують вигоду від проходження суден через цю протоку, повинні долучитися до її захисту.

Трамп також повідомив, що США вже ведуть переговори приблизно з сімома державами щодо спільного патрулювання Ормузької протоки.

Водночас американський президент не уточнив, які саме країни можуть долучитися до цієї ініціативи.

Оскар-2026: головні переможці премії

У ніч із 15 на 16 березня у театрі Dolby у Лос-Анджелесі відбулася 98-ма церемонія вручення премії Американської кіноакадемії.

Головним тріумфатором вечора став фільм Одна битва за іншою режисера Пола Томаса Андерсона. Стрічка отримала нагороду у категорії Найкращий фільм.

Фільм розповідає історію колишніх учасників радикального угруповання Франція-75.

Після зникнення однієї з учасниць її соратник починає нове життя з донькою під чужими іменами.

Через роки їх знаходить військовий, який розпочинає полювання на родину, що запускає нову небезпечну боротьбу за виживання.

Картина отримала 13 номінацій та раніше здобула чотири Золоті глобуси і шість нагород BAFTA.

Найкращим актором року став Майкл Б. Джордан за роль у містичному трилері Грішники, де він зіграв одразу двох братів-близнюків.

Нагороду за найкращу жіночу роль отримала Джессі Баклі за роль Агнес Шекспір у фільмі Гамнет, який розповідає про дружину Вільяма Шекспіра та її переживання після втрати сина.

Статуетку за найкращу режисуру також отримав Пол Томас Андерсон.

Серед інших переможців премії:

найкращий актор другого плану — Шон Пенн (Одна битва за іншою);

найкраща акторка другого плану — Емі Медіган (Зброя);

найкращий міжнародний фільм — Сентиментальна цінність;

найкращий анімаційний фільм — Кейпоп-мисливиці на демонів;

найкращий документальний фільм — Містер Ніхто проти Путіна.

Під час церемонії майже не згадували про війну в Україні. Із міжнародних конфліктів зі сцени згадали лише ситуацію на Близькому Сході.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 482-гу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.