Поддержка и вооружение: что такое встречи в формате Рамштайн и как они помогают Украине
Сегодня, 20 января в Германии состоится восьмая встреча в формате Рамштайн.
Очередная встреча Рамштайн посвящена усилению военной поддержки Украины. Также союзники анонсировали продолжение помощи и передачу тяжелой техники от западных партнеров.
— Мы находимся в решающей фазе войны. Поэтому важно, чтобы мы предоставили Украине оружие, необходимое для побед, — отметил генсек НАТО Йенс Столтенберг.
Столтенберг призвал союзников поставлять Украине тяжелое вооружение. В свою очередь, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина серьезно подготовилась к переговорам и ожидает положительных результатов.
Факты ICTV узнавали, что такое Рамштайн в политике и как это поможет Украине.
Рамштайн в политике: что это
Встречи в формате Рамштайн — серия дипломатических встреч министров обороны нескольких десятков стран мира.
Основная цель Рамштайна — обсуждение, синхронизация и ускорение предоставления военной помощи, оружия и снаряжения Украине. То есть министры обороны разных стран мира обсуждают, какое оружие будет предоставляться Украине для ускорения окончания войны.
Также на встречах обсуждают вопросы, связанные с поддержкой нашей страны после победы и окончания войны.
Почему именно Рамштайн? Такое название встречи получили в честь проведения первых обсуждений, проходивших на базе воздушных сил США Рамштайн в немецком городе Рамштайн-Мизенбах.
Рамштайн 20 января 2023 года
Сегодня, 20 января 2023 года, министры обороны стран-союзников Украины соберутся на восьмое заседание в формате Рамштайн. Оно может стать историческим по количеству предоставленного нашему государству тяжелого вооружения и техники, необходимых для контрнаступления на фронте.
Сегодняшняя встреча Контактной группы по вопросам обороны Украины (Ukraine Defense Contact Group), или же встреча в формате Рамштайн, состоится в очном режиме. Начало запланировано примерно на 11:00.
Что известно о встрече Рамштайн-8 и какое оружие может получить Украина, читайте в нашем материале.
Что известно о Рамштайне для Украины
Первая встреча на американской авиабазе Рамштайн в Германии состоялась 26 апреля 2022 года.
Встреча состоялась с целью координации военной помощи и поддержки Украины в войне против России. Во вступительном слове глава Пентагона Ллойд Остин назвал встречу исторической и выразил уверенность в возможности победы Украины при условии надлежащей международной поддержки.
Тогда в вопросах вооружения союзники подчеркнули прогресс в поставках артиллерии 155-мм калибра, усиление береговой обороны и т.д.
Вторая встреча состоялась 23 мая. Рамштайн-2 завершился обсуждением дальнейшего обеспечения оружием. Из того, что было озвучено — противокорабельные ракеты Harpoon, ударные вертолеты и последующая помощь артиллерией.
На Рамштайн-3 ряд стран утвердил новые пакеты поддержки обороны Украины. Встреча проходила 15 июня 2022 года. Сумма военной помощи составляла $1 млрд.
Также было договорено о передаче дополнительных артиллерийских и береговых средств обороны, боеприпасов для артиллерийских и современных ракетных систем. По результатам встречи Германия должна была передать три системы РСЗО и боеприпасы для них.
В среду, 20 июля 2022 года, состоялась очередная встреча Контактной группы по обороне Украины (UDCG) с участием руководителей оборонных ведомств из около 50 стран мира.
Одно из ключевых объявлений, которые сделал глава Пентагона на Рамштайн-4, касалось предоставления Украине еще четырех реактивных артиллерийских систем HIMARS, снарядов к ним, а также дополнительных артиллерийских боеприпасов.
По результатам встречи Рамштайн-5, прошедшей 8 сентября на авиабазе НАТО в Германии, Украина получила больше оружия от Запада. В частности, речь идет о новых ракетах, боеприпасах для HIMARS, бронированных машинах скорой и другом оборудовании.
После шестой встречи в формате Рамштайн, Украина получила:
- системы ПВО HAWK от Испании;
- первые системы NASAMS от США;
- дополнительные ракеты для систем ПВО и ПРО от Великобритании и Нидерландов;
- зенитные ракетные комплексы Crotale от Франции;
- Норвегия и Германия согласились изготовить для Украины 16 единиц САУ Zuzana 2 и многое другое.
16 ноября 2022 года состоялась седьмая встреча министров обороны разных стран. Тогда союзники договорились предоставить Украине:
- от Испании — две пусковые установки HAWK и ракеты;
- от Канады — $500 млн помощи и зимняя экипировка для украинских военных;
- Польша заявила, что передаст ПВО ближнего радиуса действия, артиллерию и боеприпасы;
- от Германии — помощь с боеприпасами для ПВО, артиллерии и установок РСЗО;
- Швеция передаст Украине помощь на $270 млн;
- Греция передаст украинским военным боеприпасы 155-мм калибра.