Сегодня, 20 января в Германии состоится восьмая встреча в формате Рамштайн.

Очередная встреча Рамштайн посвящена усилению военной поддержки Украины. Также союзники анонсировали продолжение помощи и передачу тяжелой техники от западных партнеров.

— Мы находимся в решающей фазе войны. Поэтому важно, чтобы мы предоставили Украине оружие, необходимое для побед, — отметил генсек НАТО Йенс Столтенберг .

Столтенберг призвал союзников поставлять Украине тяжелое вооружение. В свою очередь, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина серьезно подготовилась к переговорам и ожидает положительных результатов.

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Рамштайн в политике: что это

Встречи в формате Рамштайн — серия дипломатических встреч министров обороны нескольких десятков стран мира.

Основная цель Рамштайна — обсуждение, синхронизация и ускорение предоставления военной помощи, оружия и снаряжения Украине. То есть министры обороны разных стран мира обсуждают, какое оружие будет предоставляться Украине для ускорения окончания войны.

Также на встречах обсуждают вопросы, связанные с поддержкой нашей страны после победы и окончания войны.

Почему именно Рамштайн? Такое название встречи получили в честь проведения первых обсуждений, проходивших на базе воздушных сил США Рамштайн в немецком городе Рамштайн-Мизенбах.

Рамштайн 20 января 2023 года

Сегодня, 20 января 2023 года, министры обороны стран-союзников Украины соберутся на восьмое заседание в формате Рамштайн. Оно может стать историческим по количеству предоставленного нашему государству тяжелого вооружения и техники, необходимых для контрнаступления на фронте.

Сегодняшняя встреча Контактной группы по вопросам обороны Украины (Ukraine Defense Contact Group), или же встреча в формате Рамштайн, состоится в очном режиме. Начало запланировано примерно на 11:00.

Что известно о встрече Рамштайн-8 и какое оружие может получить Украина, читайте в нашем материале.

Что известно о Рамштайне для Украины

Первая встреча на американской авиабазе Рамштайн в Германии состоялась 26 апреля 2022 года.

Встреча состоялась с целью координации военной помощи и поддержки Украины в войне против России. Во вступительном слове глава Пентагона Ллойд Остин назвал встречу исторической и выразил уверенность в возможности победы Украины при условии надлежащей международной поддержки.

Тогда в вопросах вооружения союзники подчеркнули прогресс в поставках артиллерии 155-мм калибра, усиление береговой обороны и т.д.

Вторая встреча состоялась 23 мая. Рамштайн-2 завершился обсуждением дальнейшего обеспечения оружием. Из того, что было озвучено — противокорабельные ракеты Harpoon, ударные вертолеты и последующая помощь артиллерией.

На Рамштайн-3 ряд стран утвердил новые пакеты поддержки обороны Украины. Встреча проходила 15 июня 2022 года. Сумма военной помощи составляла $1 млрд.

Также было договорено о передаче дополнительных артиллерийских и береговых средств обороны, боеприпасов для артиллерийских и современных ракетных систем. По результатам встречи Германия должна была передать три системы РСЗО и боеприпасы для них.

В среду, 20 июля 2022 года, состоялась очередная встреча Контактной группы по обороне Украины (UDCG) с участием руководителей оборонных ведомств из около 50 стран мира.

Одно из ключевых объявлений, которые сделал глава Пентагона на Рамштайн-4, касалось предоставления Украине еще четырех реактивных артиллерийских систем HIMARS, снарядов к ним, а также дополнительных артиллерийских боеприпасов.

По результатам встречи Рамштайн-5, прошедшей 8 сентября на авиабазе НАТО в Германии, Украина получила больше оружия от Запада. В частности, речь идет о новых ракетах, боеприпасах для HIMARS, бронированных машинах скорой и другом оборудовании.

После шестой встречи в формате Рамштайн, Украина получила:

системы ПВО HAWK от Испании;

первые системы NASAMS от США;

дополнительные ракеты для систем ПВО и ПРО от Великобритании и Нидерландов;

зенитные ракетные комплексы Crotale от Франции;

от Франции; Норвегия и Германия согласились изготовить для Украины 16 единиц САУ Zuzana 2 и многое другое.

16 ноября 2022 года состоялась седьмая встреча министров обороны разных стран. Тогда союзники договорились предоставить Украине: