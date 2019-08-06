PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Без категории

Поиск военнопленных и пропавших без вести: Украина и США подписали меморандум

Украина и США подписали Меморандум о взаимопонимании по вопросам поиска военнопленных и пропавших без вести.

Поиск военнопленных и пропавших без вести: Украина и США подписали меморандум

Прошла церемония подписания Меморандума о взаимопонимании между министерством обороны Украины и Агентством по вопросам поиска военнопленных и пропавших без вести Министерства обороны США.

Меморандум направлен на поиск на территории Украины и возвращения в США пропавших во время Второй мировой войны американских военнослужащих.

Читайте: Выход США из ДРСМД: Путин угрожает началом “хаоса”

Также меморандум предусматривает обмен опытом с американской стороной об особенностях поиска военнослужащих ВСУ и других силовых структур, пропавших без вести и попавших в плен во время продолжающейся вооруженной агрессии России против Украины.

Ранее Факты ICTV писали, что Украина обратилась к США с просьбой продать больше ракетных комплексов Javelin.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Возможный новый посол в США: что известно об Олеге Шамшуре
В Украину прибыла делегация США – встретятся с представителями власти
Уильям Тейлор стал временно поверенным по делам США в Украине
Поддержка Украины и агрессия РФ: о чем говорили Помпео и Меркель
США передали ВСУ современные контрбатарейные радары
Встречи с Зеленским не будет – адвокат Трампа отменил визит в Украину
На инаугурацию Зеленского прибудет делегация США высокого уровня
США отзывают посла в Украине Мари Йованович – СМИ
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка