Украина и США подписали Меморандум о взаимопонимании по вопросам поиска военнопленных и пропавших без вести.

Прошла церемония подписания Меморандума о взаимопонимании между министерством обороны Украины и Агентством по вопросам поиска военнопленных и пропавших без вести Министерства обороны США.

Меморандум направлен на поиск на территории Украины и возвращения в США пропавших во время Второй мировой войны американских военнослужащих.

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Также меморандум предусматривает обмен опытом с американской стороной об особенностях поиска военнослужащих ВСУ и других силовых структур, пропавших без вести и попавших в плен во время продолжающейся вооруженной агрессии России против Украины.

Ранее Факты ICTV писали, что Украина обратилась к США с просьбой продать больше ракетных комплексов Javelin.