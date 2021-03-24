Картину неоекспресіоніста Баскії продали у Гонконзі за $41,7 млн

Картину американського художника-неоекспресіоніста Жана-Мішеля Баскії під назвою Воїн продали на аукціоні у Гонконзі за 323,6 млн гонконзьких доларів (близько $41,7 млн).

Це полотно було написане у 1982 році і стало найдорожчим витвором західного мистецтва, що продавали коли-небудь на аукціонах Азії.

На картині зображена антропоморфна фігура, що тримає меча. На постаті можна помітити скелетоподібні риси, що зустрічаються і в деяких інших роботах митця.

На аукціоні, який був організований Christie’s, був представлений лише один лот кисті Баскії. Експерти оцінювали цю роботу художника від $31 млн до $41 млн.

Також на аукціоні у Лондоні продали два портрети написані Пабло Пікассо.

Картина художника під назвою Оголена, що лежить в кольє (Марі-Терез), яку він написав у 1932 році, була продана за $20,1 млн.

Інше полотно Та, що сидить у чорному кріслі (Жаклін) Пікассо написав на 30 років пізніше. На картині зображена дружина митця Жаклін. Полотно продали за $13,4 млн.

Нові власники з’явилися у картини Три автопортрети Енді Воргола ($2 млн) та у картини Пара з двома букетами Марка Шагала. Полотно придбали за $2,7 млн.

Також з молотка пішла картина італійця Амадео Модільяні під назвою Портрет фотографа Ділевського за $6 млн.

Жан-Мішель Баскія (1960-1988) – американський художник з Нью-Йорка. Спершу він прославився як графіті-майстер, а у 1980-х – як успішний неоекспресіоніст.

Творчість Баскії дуже цінується на ринку сучасного мистецтва. У 2017 році його картина Без назви (Untitled), де на блакитному фоні зображений чорний череп із білими та жовтими рисками, була продана на аукціоні Sotheby’s за рекордні для художника $110,5 млн.

Джерело: Christie’s