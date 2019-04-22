21 квітня в Україні пройшов другий тур виборів президента. Факти ICTV слідкують за всіма найважливішими подіями.

У другий тур виборів пройшли два кандидати у президенти України – Петро Порошенко і Володимир Зеленський.

Дільниці для голосування відкрилися о 8.00 по всій Україні і працювали до 20.00. Всього для проведення другого туру виборів 2019 по всій Україні було створено 199 виборчих округів. Є ще один закордонний виборчий округ, який включає в себе 29 982 виборчі дільниці. Всього очікувалося 30 млн 311 тис. 492 виборців. Серед них 449 175 виборця могли проголосувати за кордоном.

Громадяни України не голосували на території РФ, оскільки ЦВК ліквідувала там виборчі дільниці. Вони були перенесені у посольства України у Грузії, Казахстані та Фінляндії.

23.40. – Вітаємо Володимира Зеленського з перемогою на президентських виборах. Україна – цінний партнер НАТО, і ми розраховуємо на продовження нашої співпраці, – написав у Twitter генсек НАТО Єнс Стольенберг.

Congratulations to Volodymyr Zelensky on winning #Ukraine’s presidential elections. Ukraine is a valued #NATO partner & we look forward to continuing our cooperation. pic.twitter.com/peHSUmAuLm — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) 21 апреля 2019 г.

23.26. – Вибори Президента України відбулись вільно і демократично. Вітаю Володимира Зеленського. Переможця, за якого віддали свої голоси більшість українців.

Дякую Петру Порошенку за 5 років, упродовж яких насправді було зроблено багато, щоб Україна стала сучасною європейською країною. Ми повинні належно оцінити досягнуте і у відповідь на суспільний запит прискорити позитивні зміни. У цьому я бачу запоруку успіху України, – написав прем’єр-міністр України Володимир Гройсман у Facebook.

23.15. Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян привітав Володимира Зеленського з перемогою на виборах президента України.

22.58. – Вирішальний день для України. Вільні вибори і мирна зміна влади дорівнює сильній український демократії. Вітаємо Володимира Зеленського, – заявив у Twitter президент Європейської Ради Дональд Туск.

A decisive day for Ukraine. Free elections and peaceful change of power = strong Ukrainian democracy. Congratulations to Volodymyr Zelensky. The EU is determined to continue its support. — Donald Tusk (@eucopresident) 21 апреля 2019 г.

22.55. – Вітаємо новообраного президента Володимира Зеленського і дякуємо всім, хто сприяв забезпеченню мирних президентських виборів в Україні, – сказано в повідомленні посольства США.

22.40. Заступник голови ЦВК Євген Радченко розповів, що всі дільниці закрилися вчасно і почався підрахунок голосів.

Крім того, він відзначає, що день виборів пройшов успішно, а багатьом українським партнерам ще варто повчитися, як проводити голосування.

Радченко також додав, що основна маса протоколів з мокрими печатками надійде завтра.

– Для нас основне завдання перед тим, як ми встановимо офіційні результати, – це розгляд усіх позовів, – додав він.

21.52. ЦВК опрацювала 0,68 бюлетенів. За результатами підрахунку, у Володимира Зеленського 69,25% голосів, а у Петра Порошенка – 28,29.

21.41. Явка на 20.00 зі 161 округа – 62,22% виборців.

21.20. Суттєвих порушень виборчого процесу не зафіксовано, МВС продовжуватиме нести службу до кінця підрахунку голосів.

Сергій #Яровий: Суттєвих порушень виборчого процесу не зафіксовано, підрозділи МВС продовжують нести службу до кінця підрахунку голосів Деталі: https://t.co/TmDSWroEKs pic.twitter.com/gFRuRwbq75 — МВС України (@MVS_UA) 21 апреля 2019 г.

21.06. Ще одне звернення Володимира Зеленського після оголошення результатів екзит-полу.

21.01. Явка на виборах президента України станом на 20.00 склала 63,05% за даними 42 виборчих округів з 199 по всій Україні.

20.40. Тим часом ми зібрали реакцію на результати другого туру виборів.

20.38. Петро Порошенко подякував усій команді та закликав не здаватися. Він також додав, що не планує йти з політики і буде продовжувати боротися за Україну.

20.30. Кандидат у президенти України Володимир Зеленський виступив із промовою після оголошення екзит-полом результатів виборів президента України 2019 року.

20.00. За результатами екзит-полу, лідером президентських виборів став Володимир Зеленський. Його результат склав 73% від тих, хто проголосував громадян.

За Петра Порошенка же проголосувало 25,5% українців.

1,5% бюлетенів зіпсовані.

Що відомо станом на 19.30:

Більше 1 тис. звернень щодо виборчих правопорушень, відкрито 12 кримінальних справ . Звернення стосуються незаконної агітації, фото, пошкодження бюлетеня.

щодо виборчих правопорушень, відкрито . Звернення стосуються незаконної агітації, фото, пошкодження бюлетеня. МВС зазначає, що голосування на виборах президента України завершиться у спокійній обстановці . Серйозних випадків порушення немає.

. Серйозних випадків порушення немає. У 11 країнах українці вже закінчили голосувати.

українці вже закінчили голосувати. Проголосували громадяни України і на Антарктиці .

. Вже відомі результати голосування в Австралії . З 99 осіб 72 – віддали голос за Порошенка.

. З 99 осіб 72 – віддали голос за Порошенка. Біля ЦВК все спокійно.

все спокійно. Середній показник явки – 45,26%.

19.10. Відкрилася остання виборча дільниця на виборах президента України 2019 — у Сан-Франциско. На ній зареєстровані українці, які проживають у 12-ти американських штатах.

18.50. Станом на 17.00 поліція зареєструвала 940 правопорушень, які пов’язані з виборами.

18.28. Пропонуємо поки згадати, які можуть бути покарання за порушення на виборах.

18.18. У Станично-Луганському районі ОПОРА виявила пачку бюлетенів, що були одночасно вкинуті однією людиною у скриньку для голосування.

18.15. А ось так зараз проводять час у штабі Володимира Зеленського:









Другий тур виборів президента в Україні (ОНЛАЙН) / 2 фотографии

18.01. В 11 країнах світу вже завершилося голосування на виборах президента України, зокрема у посольстві України в Австралії, Південній Кореї, Японії, Китаї, Монголії, Малайзії, Сінгапурі, В’єтнамі, Таїланді, Казахстані та Киргизії.

17.40. Штаб Петра Порошенка зараз виглядає ось так:

















Другий тур виборів президента в Україні (ОНЛАЙН) / 4 фотографии

17.35. В Австралії опублікували результати волевиявлення українців. Участь у другому турі виборів президента України взяло 99 осіб. За Петра Порошенка проголосувало 72 громадянина, а за Володимира Зеленського – 26. Один бюлетень визнано недійсним.

17.29. Українська антарктична станція Академік Вернадський завершила голосування на виборах 2019. Воно тривало близько години, явка склала 100%.

17.01. До голосування вже приєдналися у Чикаго.

16.45. До речі, біля ЦВК все тихо. Набагато менше поліції, ніж під час 1 туру президентських виборів. Якщо 31 березня правоохоронці у кілька рядів стояли біля входу у будівлю, то зараз на місці забеспечують правопорядок кілька осіб.

16.30. Російські окупанти опитують громадян, які перетинають адмінмежу Криму в напрямку материкової України.

#ДПСУ: по інформації громадян, які перетинають адмінмежу ТОТ АР Крим в напрямку материкової частини України, окупанти проводять опитування щодо того, чи будуть проїжджаючи голосувати, в якому населеному пункті, за якого кандидата та на якій виборчій дільниці. pic.twitter.com/NSZOSlnDRV — МВС України (@MVS_UA) 21 апреля 2019 г.

16.20. На виборах президента України проголосували 45,22% виборців (за даними 185 округів).

16.16. А у США нещодавно відкрилися дільниці для голосування у другому турі виборів президента України.

15.56. Станом на 15.00 участь у виборах президента України взяли 45,38% громадян України (дані зі 141 округу).

15.49. У Донецькій області відкрили виборчу дільницю, яка вчасно не розпочала свою роботу через те, що не був сформований склад виборчої комісії.

15.45. Лідер кримських татар Мустафа Джемілєв заявив, що участь у другому турі виборів президента України беруть участь 3,5 тис. жителів окупованого Криму.

15.40. За даними 60 округів, станом на 15.00, в Україні проголосували 44,82% виборців.

15.26. У Львові чоловік намагався проголосувати замість свого сина, надавши виборчій комісії довіреність.

15.17. Станом на 15.00, на вибори президенти прийшли 45,94% виборців (за даними семи округів).

15.07. В Австралії вже завершили голосування у другому турі виборів президента України. Проголосувати прийшли 99 осіб.

15.03. Станом на 14.00, поліція отримала 562 повідомлення щодо порушень у другому турі виборів президента. Відкрито чотири кримінальних провадження.

Що відомо на 15.00:

За інформацією Опори, участь у виборах президента станом на 12.00, взяли 25,7% виборців.

Кандидата у президенти Володимира Зеленського оштрафували за те, що він продемонстрував свій бюлетень.

У Києві затримали чоловіка, який сфотографував свій бюлетень.

ЦВК не отримала скарги або заяви щодо порушень, з якими можна б було працювати.

14.44. Голова Комітету Виборців України Олексій Кошель розповів Фактам ICTV, що наразі є підстави говорити про те, що кількість порушень менша, ніж у першому турі виборів.

14.28. Кандидата у президенти Володимира Зеленського оштрафували за те, що він показав заповнений бюлетень на виборчій дільниці.

14.14. Станом на 12.00, участь у голосуванні взяли приблизно 25,7% виборців. Найменше голосують у Західному регіоні (18,4%). Низьку явку тут пов’язують зі святом.

Порушень таємниці голосування у другому турі вдвічі менше, ніж у попередньому.

14.05. Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман також проголосував у другому турі виборів.

– Хочу іще раз підкреслити, що для нас є величезним надбанням вільний і демократичний вибір. Переконаний, що сьогодні вибори пройдуть на високих демократичних стандартах, – сказав Гройсман.

14.00. У Києві поліцейські затримали чоловіка, який сфотографував свій бюлетень, і доправили його до поліцейського відділку.

13.50. Другий президент України Леонід Кучма проголосував у другому турі виборів.

– Згадуючи те, що дістанеться президенту після інаугурації, можу сказати, що мені його навіть трохи шкода… Війна, розділена Україна, економіка на грані дефолту, – сказав Кучма.

13.47. Явка на вибори президента, станом на 11.00, склала 18,15%. Оброблено інформацію з усіх виборчих округів.

13.38. За словами заступника голови ЦВК Олега Конопольського, другий тур виборів президента України проходить у штатному режимі.

13.29. Наразі у ЦВК немає скарг або заяв щодо порушень на виборах, з якими вони могли б працювати.

13.22. Кандидат у президенти Володимир Зеленський продемонстрував журналістам заповнений бюлетень, чого не можна робити.

Фото: Дзеркало Тижня



Що відомо на 13.00:

Кандидати у президенти Володимир Зеленський і Петро Порошенко проголосували у другому турі виборів.

Правоохоронці зафіксували 281 звернення щодо порушень виборчого процесу.

ЦВК повідомляє, що станом на 11.00, участь у виборах президента взяли 18,04% виборців.

У Варшаві також зафіксували велику кількість охочих проголосувати на виборах президента України.

У Кривому Розі жінка спробувала з’їсти бюлетень.

12.50. За інформацією зі 194 виборчих округів, у другому турі виборів взяли участь 18,04% громадян.

12.40. У Кривому Розі жінка прийшла на вибори в стані алкогольного сп’яніння і спробувала з’їсти свій бюлетень.

12.36. Станом на 12.00, правоохоронні органи отримали 281 повідомлення щодо порушень виборчого процесу.

12.32. За інформацією ЦВК, станом на 11.00, за даними 191 виборчого округу, проголосувало 17,96% виборців.

12.15. Кандидат у президенти Петро Порошенко проголосував у другому турі виборів.

– Я пишаюся тим, як цього року в Україні організовані вибори. Ми маємо вільне волевиявлення громадян, ми маємо захищену демократичну традицію і саме це характеризує Україну як європейську державу, – сказав Порошенко.

Не важливе прізвище того, хто буде обраний, надзвичайно важливі для нас стратегія і шлях, яким нація і держава продовжить рухатися. Я впевнений, Україна – переможе! pic.twitter.com/kijmN7hAIx — Петро Порошенко (@poroshenko) 21 апреля 2019 г.

12.04. На 11.00 проголосували 17,66% виборців. Інформацію щодо явки ЦВК надав вже 151 виборчий округ.

11.58. Виконувач обов’язків міністра охорони здоров’я Уляна Супрун прийшла зранку на ділянку для голосування, аби проголосувати без черг.

Хто рано встає – той голосує без черг. Усім сьогодні бажаю виконати свій громадянський обов‘язок і зробити відповідальний вибір. Дякую всім, хто забезпечує чесні, прозорі і демократичні вибори! #Україна_понад_усе pic.twitter.com/lk8CTxZRSp — Уляна Супрун (@usuprun) 21 апреля 2019 г.

11.49. Кандидат у президенти Петро Порошенко перед голосуванням вирішив відвідати службу у Михайлівському соборі.

11.47. На одній з виборчих дільниць помер 75-річний чоловік. Проте він встиг отримати бюлетень і проголосувати на виборах.

11.44. За інформацією з 69 виборчих округів, станом на 11.00, участь у виборах президента України взяли 17,08% виборців.

11.38. Спікер Верховної Ради Андрій Парубій проголосував на виборах президента України.

– Дуже сподіваюся, що у це свято усі прийдуть на виборчі дільниці і проголосують… Від кожного голосу, від кожного бюлетеня залежить доля наших дітей і те, якою завтра буде Україна, – сказав Парубій.

11.33. Активістка руху Femen роздягнулася біля виборчої дільниці, на якій голосував кандидат у президенти Володимир Зеленський.

11.22. За інформацією ЦВК, станом на 11.00, участь у голосуванні у другому турі виборів президента України взяли 10,2% виборців.

11.12. Кандидат у президенти Володимир Зеленський з’явився на виборчу дільницю і проголосував у другому турі виборів.

11.04. У Варшаві (Польща) українці також активно виявляють бажання проголосувати, через що утворилася велика черга.

11.02. Відомий співак Олег Винник вже здійснив свій громадянський обов’язок і проголосував у другому турі виборів.

Що відомо на 11.00:

Вранці в Україні не відкрилася тільки одна дільниця для голосування, яка знаходиться в селі Лебединське (Донецька область).

У Празі величезна черга до виборчої дільниці утворилася за 30 хвилин до її відкриття.

Для посилення охорони на виборчі дільниці у Маріуполі стягнули бронетехніку.

Правопорядок під час проведення другого туру виборів президента України забезпечують 133 тис. правоохоронців.

10.40. За інформацією Комітету виборців України, кількість спостерігачів у другому турі виборів президента України істотно знизилася.

10.35. Охорону під час виборів президента забезпечують приблизно 133 тис. правоохоронців.

10.34. В МВС заявили, що в разі потреби в день проведення другого туру виборів президента може бути задіяна авіація.

10.20. За інформацією Опори, станом на 10.00, участь у голосуванні у другому турі виборів президента України у Дніпропетровській області взяли 10% громадян.

10.18. На виборчі дільниці у Маріуполі стягнули бронетехніку. За словами військових, це зроблено для посилення охорони особливо важливих об’єктів.

10.10. А в Київський області виборець намагався втекти з бюлетенем одразу після його отримання.

10.07. У Празі (Чехія) вже за 30 хвилин до відкриття виборчої дільниці спостерігалася величезна черга.

10.04. Українці активно продовжують голосувати у другому турі виборів президента. У коментарі Фактам ICTV деякі виборці заявили, що прийшли на виборчу дільницю для того, щоб проголосувати не за одного з кандидатів, а проти іншого.

Крім того, деякі громадяни розповіли, що дебати 19 квітня не вплинули на їх вибір.

9.59. Глава Національної поліції Сергій Князєв повідомив, що вранці не відкрилася тільки одна виборча дільниця, яка знаходиться у селі Лебединське (Донецька область).

9.55. У Дніпропетровській області чоловік напідпитку повідомив про “замінування” виборчої дільниці.

9.50. У Дніпропетровській області одна виборча дільниця відкрилася із запізненням на 16 хвилин.

9.45. Посол США в Україні Марі Йованович сподівається на активну участь українців у другому турі виборів.

9.40. За інформацією Опори, кілька виборчих дільниць у Волинській області отримали менше бюлетенів, ніж мають виборців у списках. Кількість відсутніх бюлетенів варіюється від 1 до 13.

9.15. Нацполіція у день тиші зафіксувала 262 повідомлення щодо порушення виборчого процесу. Більшість з них стосувалася незаконної агітації.

9.10. У ЦВК повідомили, що усі виборчі дільниці отримали необхідну кількість бюлетенів для голосування.

8.58. У Харківській області усі дільниці для голосування відкрилися своєчасно. Жодних порушень і надзвичайних подій правоохоронці не зафіксували.

8.41. На трьох виборчих дільницях у Хмельницькій області встановили усього одну скриньку для бюлетенів. На одній з ділянок додаткові скриньки не поставили через те, що не мали чим їх опломбувати.

8.38. ДСНС продовжить працювати у посиленому режимі до 9.00 22 квітня для забезпечення пожежної та техногенної безпеки під час другого туру виборів президента.

Як голосувати

Голосування відбуватиметься у спеціально відведених для цього кабінках. Виборцям потрібно поставити галочку навпроти прізвища одного з кандидатів.

Після заповнення бюлетень потрібно опустити до виборчої скриньки.

Що не можна робити

Від бажання порвати бюлетень краще утриматися. Адже за це вам загрожуватиме до 4 років позбавлення волі.

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В день виборів заборонена будь-яка агітація на виборчих дільницях і поблизу них, й це правило є одним із ключових.

Воно стосується навіть вашого одягу та аксесуарів. Людей, в яких на одязі є символіка одного з кандидатів, не допускатимуть до голосування.

Крім того, варто пам’ятати, що ніхто, крім вас, не може бути присутнім у кабінці для голосування. Не забудьте, що фотографувати, знімати бюлетень і демонструвати, за кого ви віддали свій голос, не можна.

Для спостереження за виборами ЦВК зареєструвала 2 485 офіційних спостерігачів від міжнародних організацій і 215 від іноземних держав. При цьому на дільницях немає спостерігачів від Росії.

Протягом 10 днів з дня голосування (до 1 травня включно) ЦВК повинна встановити результати виборів. Переможцем виборів визнається кандидат, який набрав найбільшу кількість голосів. Якщо кандидати набирають однакову кількість голосів, то вибори визнаються недійсними.

Інавгурація новообраного президента України повинна відбутися не пізніше 3 червня 2019 року.

До слова, під час проведення другого туру виборів президента України Державне бюро розслідувань допоможе моніторити порушення виборчого законодавства.