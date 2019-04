У другий тур виборів пройшли два кандидати у президенти України – Петро Порошенко і Володимир Зеленський.

Дільниці для голосування відкрилися о 8.00 по всій Україні і працювали до 20.00. Всього для проведення другого туру виборів 2019 по всій Україні було створено 199 виборчих округів. Є ще один закордонний виборчий округ, який включає в себе 29 982 виборчі дільниці. Всього очікувалося 30 млн 311 тис. 492 виборців. Серед них 449 175 виборця могли проголосувати за кордоном.

Громадяни України не голосували на території РФ, оскільки ЦВК ліквідувала там виборчі дільниці. Вони були перенесені у посольства України у Грузії, Казахстані та Фінляндії.

23.40. – Вітаємо Володимира Зеленського з перемогою на президентських виборах. Україна – цінний партнер НАТО, і ми розраховуємо на продовження нашої співпраці, – написав у Twitter генсек НАТО Єнс Стольенберг.

23.26. – Вибори Президента України відбулись вільно і демократично. Вітаю Володимира Зеленського. Переможця, за якого віддали свої голоси більшість українців.

Дякую Петру Порошенку за 5 років, упродовж яких насправді було зроблено багато, щоб Україна стала сучасною європейською країною. Ми повинні належно оцінити досягнуте і у відповідь на суспільний запит прискорити позитивні зміни. У цьому я бачу запоруку успіху України, – написав прем’єр-міністр України Володимир Гройсман у Facebook.

23.15. Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян привітав Володимира Зеленського з перемогою на виборах президента України.

22.58. – Вирішальний день для України. Вільні вибори і мирна зміна влади дорівнює сильній український демократії. Вітаємо Володимира Зеленського, – заявив у Twitter президент Європейської Ради Дональд Туск.

— Donald Tusk (@eucopresident) 21 апреля 2019 г.