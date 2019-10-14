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Факти / Україна

День створення УПА: що повинен знати кожен українець

14 жовтня в Україні святкують День створення Української повстанської армії. Факти ICTV підготували коротку довідку про те, що вам потрібно знати про УПА та це свято.

День створення УПА: що повинен знати кожен українець

Що таке УПА?

Українська повстанська армія – це озброєне крило ОУН (Організація українських націоналістів. – Ред.), яке діяло на території України протягом 1942-1953 років.

Бійці УПА воювали одразу проти двох режимів – гітлерівського (нацистського) та сталінського (радянського).

Головною метою для ОУН УПА була незалежність України.

Неоднозначна постать, український націоналіст Степан Бандера є одним з провідних членів ОУН УПА.

Чому святкуємо 14 жовтня?

УПА була заснована навесні, але у 1947 році Українська Головна Визвольна Рада визнала 14 жовтня Днем постання руху. Та після занепаду УПА свято масово відзначати припинили.

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Традицію відновив третій президент України Віктор Ющенко, який у 2005 році запровадив святкування річниці створення УПА 14 жовтня.

Чому ставлення до УПА – неоднозначне?

Деякі історики звинувачують Українську повстанську армію та Степана Бандеру у співпраці з гітлерівською Німеччиною для ефективної боротьби з радянським режим на території України.

Зокрема, є твердження, що бійці УПА були антисемітами та ксенофобами – дозволяли собі так звану “ліквідацію небажаних поляків, росіян та євреїв”. Мета для виправдання – вільна та незалежна Україна.

Окремої уваги заслуговує Польща, у якій є до сих пір багато негативу до Степана Бандери та ОУН УПА через Волинську різню – зачистку поляків на українських територіях.

Як святкуватимуть?

У Києві в День захисника України, 14 жовтня, відбудеться Марш УПА Захистимо українську землю!

Захід розпочнеться о 13:00 урочистим мітингом біля пам’ятника Тарасові Шевченку, після якого учасники Маршу традиційно пройдуть центральними вулицями Києва.

Читайте: Вихідний 14 жовтня: День захисника України і Покрова

Для тих, хто ще не вирішив, що подарувати хлопцю на День захисника, Факти ICTV зібрали кілька ідей подарунків.

Фото: УНІАН

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