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Факти / Україна

Проти порушників карантину на Великдень направлять спецназ — МВС

У разі, якщо громадяни порушуватимуть правила карантину під час великодніх свят і збиратимуться великими групами, поліція залучатиме для встановлення порядку сили спеціального призначення.

Про це заявив радник міністра внутрішніх справ Юрій Тандіт.

Він уточнив, що це питання підіймалося у розмові з очільником Нацполіції Ігорем Клименком, і той заявив, що в разі непокори поліція діятиме згідно з постановою Кабміну № 211.

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Тандіт додав, що громадський порядок під час карантину охороняють 30 тис. правоохоронців.

Нагадаємо, в МВС розповіли, як поліція поетапно реагуватиме на порушення правил карантину.

Джерело: Громадське

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