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Факти / Україна / Суспільство

Коронавірус у Києві: статистика поширення за районами (Оновлюється)

У Києві 20 липня зафіксували 77 нових хворих на коронавірус.

Сьогодні у столиці вже 6 961 підтверджених випадки захворювання.

Хто захворів за останню добу:

  • 36 жінок віком від 18 до 82 років;
  • 38 чоловіків віком від 18 до 76 років;
  • 3 дівчинки віком 3, 7 та 12 років.

До лікарень столиці госпіталізували 15 пацієнтів, решта – на самоізоляції.

Ситуація з коронавірусом в районах Києва:

  • Голосіївський – 550;
  • Дарницький – 1 148;
  • Деснянський – 864;
  • Дніпровський – 809;
  • Оболонський – 598;
  • Печерський – 701;
  • Подільський – 460;
  • Святошинський – 594;
  • Солом’янський – 638;
  • Шевченківський – 599.

коронавирус статистика киев 20 июля

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Що запрацює з 23 травня у Києві

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.

Симптоми коронавірусу і куди дзвонити

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу:

  • регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;
  • дотримуватися дистанції в людних місцях;
  • не торкати руками обличчя;
  • дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);
  • обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.

Коронавірус в Україні 20 липня

Згідно зі статистикою коронавірусу в Україні 20 липня, захворювання підтвердили у 651 людини.

За час пандемії захворіли 59 493 українця.

За минулу добу 13 людей померли від ускладнень викликаних Covid-19, 560 пацієнтів одужали.

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