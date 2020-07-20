У Києві 20 липня зафіксували 77 нових хворих на коронавірус.
Сьогодні у столиці вже 6 961 підтверджених випадки захворювання.
Хто захворів за останню добу:
- 36 жінок віком від 18 до 82 років;
- 38 чоловіків віком від 18 до 76 років;
- 3 дівчинки віком 3, 7 та 12 років.
До лікарень столиці госпіталізували 15 пацієнтів, решта – на самоізоляції.
Ситуація з коронавірусом в районах Києва:
- Голосіївський – 550;
- Дарницький – 1 148;
- Деснянський – 864;
- Дніпровський – 809;
- Оболонський – 598;
- Печерський – 701;
- Подільський – 460;
- Святошинський – 594;
- Солом’янський – 638;
- Шевченківський – 599.
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Як у Києві відбувалося послаблення карантину.
Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.
ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу:
- регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;
- дотримуватися дистанції в людних місцях;
- не торкати руками обличчя;
- дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);
- обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.
Коронавірус в Україні 20 липня
Згідно зі статистикою коронавірусу в Україні 20 липня, захворювання підтвердили у 651 людини.
За час пандемії захворіли 59 493 українця.
За минулу добу 13 людей померли від ускладнень викликаних Covid-19, 560 пацієнтів одужали.