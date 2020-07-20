У Києві 20 липня зафіксували 77 нових хворих на коронавірус.

Сьогодні у столиці вже 6 961 підтверджених випадки захворювання.

Хто захворів за останню добу:

36 жінок віком від 18 до 82 років;

38 чоловіків віком від 18 до 76 років;

3 дівчинки віком 3, 7 та 12 років.

До лікарень столиці госпіталізували 15 пацієнтів, решта – на самоізоляції.

Ситуація з коронавірусом в районах Києва:

Голосіївський – 550;

Дарницький – 1 148;

Деснянський – 864;

Дніпровський – 809;

Оболонський – 598;

Печерський – 701;

Подільський – 460;

Святошинський – 594;

Солом’янський – 638;

Шевченківський – 599.

Читайте: Коронавірус в Україні – карта поширення Covid-19

Як у Києві відбувалося послаблення карантину.

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу:

регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;

дотримуватися дистанції в людних місцях;

не торкати руками обличчя;

дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);

обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.

Коронавірус в Україні 20 липня

Згідно зі статистикою коронавірусу в Україні 20 липня, захворювання підтвердили у 651 людини.

За час пандемії захворіли 59 493 українця.

За минулу добу 13 людей померли від ускладнень викликаних Covid-19, 560 пацієнтів одужали.