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Факти / Україна / Суспільство

532 за добу: у Києві тримається високий показник хворих на Covid-19 (Оновлюється)

10 жовтня у Києві зафіксували 532 нових випадки зараження Covid-19, що стало новим антирекордом.

Загалом у столиці 26 995 підтверджених випадків захворювання на коронавірус. 

За час пандемії вірус забрав життя 469 киян, за добу – 6 хворих.

Одужати вдалося 9 627 мешканцям Києва, за день – 216 особам.

Захворіли:

  • 279 жінок віком від 18 до 90 років
  • 214 чоловіків віком від 18 до 80 рокiв
  • 25 дівчаток від 1 до 17 років та 14 хлопчиків від 1 до 17 років.

Захворів, зокрема, 21 медик.

Не зменшується і кількість госпіталізованих хворих. До лікарень столиці потрапили 82 пацієнта. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Читайте: Коронавірус в Україні – карта поширення Covid-19

Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському районі — 117, в Дарницькому — 89. Та в Дніпровському районі – 67 випадків.

Симптоми коронавірусу

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.

Симптоми коронавірусу - що робити

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу:

  • регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;
  • дотримуватися дистанції в людних місцях;
  • не торкати руками обличчя;
  • дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);
  • обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.

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