10 жовтня у Києві зафіксували 532 нових випадки зараження Covid-19, що стало новим антирекордом.
Загалом у столиці 26 995 підтверджених випадків захворювання на коронавірус.
За час пандемії вірус забрав життя 469 киян, за добу – 6 хворих.
Одужати вдалося 9 627 мешканцям Києва, за день – 216 особам.
Захворіли:
- 279 жінок віком від 18 до 90 років
- 214 чоловіків віком від 18 до 80 рокiв
- 25 дівчаток від 1 до 17 років та 14 хлопчиків від 1 до 17 років.
Захворів, зокрема, 21 медик.
Не зменшується і кількість госпіталізованих хворих. До лікарень столиці потрапили 82 пацієнта. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.
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Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському районі — 117, в Дарницькому — 89. Та в Дніпровському районі – 67 випадків.
Симптоми коронавірусу
Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.
ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу:
- регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;
- дотримуватися дистанції в людних місцях;
- не торкати руками обличчя;
- дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);
- обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.