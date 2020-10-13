Хеловін — святкування, яке відзначають у багатьох країнах 31 жовтня, напередодні західнохристиянського свята Дня всіх святих.

З Хеловіна починається час літургійного року, який присвячений поминанню померлих святителів, великомучеників та вірян.

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Існує думка, що основні традиції Хеловіна походять від стародавніх кельтських свят врожаю. Наприклад, гельського фестивалю Самайн.

Легенда свідчить, що у таких свят може бути язичницьке коріння, а Самайн християнізований ранньою церквою як свято Хеловіна.

Окремі люди також вважають, що Хеловін починався більшою мірою як християнське свято.

Традиції Хеловіна

Напередодні свята дорослі вирізають ліхтарі з гарбузів, запалюють багаття, підкидають яблука, грають та ворожать, проводять розіграші, відвідують атракціони з привидами.

Зазвичай на Хеловін діти випрошують солодощі та відвідують костюмовані вечірки. Особливо пустотливі розповідають страшилки, а також дивляться фільми жахів.

У багатьох країнах світу християнські релігійні обряди в переддень Дня всіх святих, зокрема, відвідування церковних служб і запалювання свічок на могилах померлих, залишаються популярними завдяки ідейним міркуванням.

Багато християн історично утримуються від м’яса в переддень Дня всіх святих.

Також цього дня на столі повинні бути певні вегетаріанські продукти: яблука, картопляні оладки та тістечка.

Костюм на Хеловін: ідеї

Павуки

Для першого образу знадобляться маленькі іграшкові павуки. Також можна використовувати гумових метеликів, лише підрізати їм крила і пофарбувати в чорний колір.

Готовий реквізит закріплюємо на обличчі за допомогою клею для вій.

Також доповнюємо образ блузкою, яку попередньо забруднюємо червоною акриловою фарбою з трохи розведеною водою до рідкого стану. Просто і вишукано.

Зомбі-ботанік

Наступний образ — зомбі-ботанік. Насамперед проводимо коричневими тінями, затемнюючи вилиці та лоб.

Згодом червоним олівцем для губ малюємо вени навколо очей, трохи розтушовуючи їх пальцями. Під очима малюємо яскраві червоні синці — для цього можна використовувати звичайну червону помаду.

Образ ідеально доповнюють перемотані ізолентою окуляри, прямий проділ волосся та сорочка з метеликом.

Медуза-горгона

Для любителів золота можна створити образ медузи-горгони. Кілька гумових змій розрізаємо на два або три сегменти та прикладаємо до широкого обруча, формуючи композицію.

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Щедро заливаємо гарячим клеєм, чекаємо повного висихання, після чого фарбуємо в золотий колір. В кінці обертаємо обруч смужкою із золотої сітки, забезпечуючи об’єм конструкції та приховуючи клей.

З цієї ж тканини можна зробити накидку — просто протягнувши в сітку стрічку.

Людина-павук

Один з найшвидших образів — нова інтерпретація людини-павука.

За допомогою клею для вій приклеюємо на обличчя багато очей для іграшок.

За бажанням можна натягнути на рукав штучну павутину, закріпивши її на гудзику.

Ретро-образ

Створити ретро-образ в стилі нуар дуже просто. На резинку збираємо перлинні намистини та формуємо з них підвіску. З одного боку приклеюємо трохи пір’я та гумового павука.

Робимо макіяж із затемненими очима і темно-бордовими губами. Можна зафарбувати свої брови щільним консилером, а нові промальовувати тонким коричневим олівцем.

Одягаємо ретро-сукню та підбираємо рукавички — готово.

Перевертень

Наступний образ — варіація на тему перевертнів. Коричневими тінями робимо контурінг — яскраво вимальовуємо вилиці, затемнюємо лінію росту волосся та ніс.

Розмальовуємо волоски — робимо це тінями для брів і коричневим олівцем.

Затемнюємо складку верхньої повіки та затушовуємо брови.

Коричневими тінями промальовуємо губи та смужку під нижньою повікою.

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Хеловін в Україні

Для України Хеловін — нове свято. Воно давно привертало українців своєю містичністю і вже встигло стати для багатьох улюбленим у році.

Також існують забобони на Хеловін. Згідно з прикметами, якщо вивернути одяг навиворіт і пройтися задом наперед, то можна зустріти справжню відьму або чорта.

Окрім того, люди вірили, що нечисть боїться гарбузового запаху та вогню. Аби захистити житло на цілий рік, потрібно було тричі обійти навколо будинку із запаленим факелом або гарбузом у руках.

Фото: Идеи для жизни