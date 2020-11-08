Коронавірус в Києві: статистика по районам (ОНЛАЙН)

Станом на 8 листопада у Києві зафіксували 943 нових випадки коронавірусу.
Загалом у столиці 44 172 підтверджених випадки захворювання на Covid-19, з яких 867 стали летальними.
Одужало за добу 117 киян, всього коронавірус побороли вже 16 497 мешканців столиці.
Читайте: Коронавірус в Україні – карта поширення Covid-19
Захворіли:
- 526 жінок віком від 18 до 95 років;
- 371 чоловік віком від 18 до 95 років;
- 24 дівчинки від 2 до 17 років і 22 хлопчики від 2 місяців до 17 років.
До лікарень столиці минулої доби госпіталізували 97 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.
Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Шевченківському районі – 158, в Деснянському – 128 та у Дніпровському районі – 111 випадків.
Симптоми коронавірусу
Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.
ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу:
- регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;
- дотримуватися дистанції в людних місцях;
- не торкати руками обличчя;
- дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);
- обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.