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Факти / Україна / Суспільство

Коронавірус у Києві: за добу 943 нових випадки (Оновлюється)

Станом на 8 листопада у Києві зафіксували 943 нових випадки коронавірусу.

Загалом у столиці 44 172 підтверджених випадки захворювання на Covid-19, з яких 867 стали летальними.

Одужало за добу 117 киян, всього коронавірус побороли вже 16 497 мешканців столиці.

Читайте: Коронавірус в Україні – карта поширення Covid-19

Захворіли:

  • 526 жінок віком від 18 до 95 років;
  • 371 чоловік віком від 18 до 95 років;
  • 24 дівчинки від 2 до 17 років і 22 хлопчики від 2 місяців до 17 років.

До лікарень столиці минулої доби госпіталізували 97 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Шевченківському районі – 158, в Деснянському – 128 та у Дніпровському районі – 111 випадків.

Коронавірус в Києві: статистика по районам (ОНЛАЙН)

Симптоми коронавірусу

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.

Симптоми коронавірусу - що робити

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу:

  • регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;
  • дотримуватися дистанції в людних місцях;
  • не торкати руками обличчя;
  • дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);
  • обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.

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