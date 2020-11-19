Що таке локдаун: які обмеження передбачає

У зв’язку з негативною динамікою епідемії коронавірусу, в Україні запровадили карантин вихідного дня. Однак в разі погіршення ситуації можуть запровадити локдаун. Це жорстка форма карантину, що обмежує пересування людей і передбачає заборону на роботу підприємств некритичної інфраструктури.

Що таке локдаун

Локдаун – це жорстка форма карантину, за якої є обмеженим пересування людей як всередині країни, так і за її межами. Працювати залишаються тільки важливі структури – продуктові магазини, аптеки, підприємства безперервного циклу, АЗС, органи влади та правопорядку.

Читайте: Потрібен локдаун: чому в Україні не можуть контролювати ситуацію з Covid-19

Також передбачається закриття кордонів країни, можливе запровадження комендантської години, зупинка транспортного сполучення та метрополітену.

Локдаун в Україні

В Україні уже запроваджували локдаун з березня до травня. Тоді передбачалось, що за цей час система МОЗ підготується до можливого напливу пацієнтів з Covid-19.

В Україні були закриті торгові центри, парки та культурні заклади. Також не працювали маленькі магазини, кіоски та ринки. Було зупинене міжобласне сполучення, залізниця та авіаційні перевезення.

У громадський транспорт в містах пускали тільки за наявності перепустки, було закрите метро. Працювало тільки таксі.

Чи можливий повторний локдаун в Україні

Локдаун в Україні можуть запровадити за умови виявлення 15 тис. нових хворих на день. Про це на початку листопада заявив президент Володимир Зеленський.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов вважає, що в Україні потрібен як мінімум 21 день повного локдауну, щоб зменшити кількість випадків коронавірусу та розірвати ланцюг передачі.

Але Україна нині не може собі дозволити повний локдаун.

– Через повний локдаун люди будуть втрачати роботу, їм елементарно не буде за що купувати навіть продукти харчування. Ми не можемо зараз собі дозволити того, що було навесні, – пояснив Степанов.

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко прогнозує погіршення ситуації з приходом зими.

Локдаун повертається у Європу

Навесні всі країни Європи, крім Швеції та Білорусі, запроваджували повний локдаун. Був зупинений транспорт, закриті непродовольчі магазини, ТРЦ та інше. Також були перекриті кордони.

З середини осені у Європі повернулись до часткового локдауну терміном від 14 до 30 днів такі країни:

Франція;

Німеччина;

Греція;

Бельгія;

Португалія;

Австрія;

Велика Британія;

Італія;

Іспанія;

Польща.

У деяких країнах заборонена робота закладів харчування вночі, запроваджена комендантська година. У громадських місцях заборонили збиратися компаніями понад 10 осіб.

У Іспанії локдаун оголосили цілі регіони. В’їзд та виїзд з них неможливий без поважної причини.

До грудня не працюватимуть фітнес-клуби, басейни, косметичні та масажні студії, тату-салони. Готелям заборонили приймати туристів. Школярів та студентів у багатьох із цих країн перевели на дистанційне навчання.

Локдаун – слово 2020 року

Британський словник англійської мови Collins English Dictionary назвав локдаун головним словом 2020 року.

Це режим ізоляції, що запроваджувався у низці країн через пандемію коронавірусу.

У списку претендентів були інші слова та вирази, пов’язані з пандемією – коронавірус, дистанціювання та самоізоляція.