Що таке локдаун: які обмеження передбачає

У зв’язку з негативною динамікою епідемії коронавірусу, в Україні запровадили карантин вихідного дня. Однак в разі погіршення ситуації можуть запровадити локдаун. Це жорстка форма карантину, що обмежує пересування людей і передбачає заборону на роботу підприємств некритичної інфраструктури.
Що таке локдаун
Локдаун – це жорстка форма карантину, за якої є обмеженим пересування людей як всередині країни, так і за її межами. Працювати залишаються тільки важливі структури – продуктові магазини, аптеки, підприємства безперервного циклу, АЗС, органи влади та правопорядку.
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Також передбачається закриття кордонів країни, можливе запровадження комендантської години, зупинка транспортного сполучення та метрополітену.
Локдаун в Україні
В Україні уже запроваджували локдаун з березня до травня. Тоді передбачалось, що за цей час система МОЗ підготується до можливого напливу пацієнтів з Covid-19.
В Україні були закриті торгові центри, парки та культурні заклади. Також не працювали маленькі магазини, кіоски та ринки. Було зупинене міжобласне сполучення, залізниця та авіаційні перевезення.
У громадський транспорт в містах пускали тільки за наявності перепустки, було закрите метро. Працювало тільки таксі.
Чи можливий повторний локдаун в Україні
Локдаун в Україні можуть запровадити за умови виявлення 15 тис. нових хворих на день. Про це на початку листопада заявив президент Володимир Зеленський.
Міністр охорони здоров’я Максим Степанов вважає, що в Україні потрібен як мінімум 21 день повного локдауну, щоб зменшити кількість випадків коронавірусу та розірвати ланцюг передачі.
Але Україна нині не може собі дозволити повний локдаун.
– Через повний локдаун люди будуть втрачати роботу, їм елементарно не буде за що купувати навіть продукти харчування. Ми не можемо зараз собі дозволити того, що було навесні, – пояснив Степанов.
Головний санітарний лікар Віктор Ляшко прогнозує погіршення ситуації з приходом зими.
Локдаун повертається у Європу
Навесні всі країни Європи, крім Швеції та Білорусі, запроваджували повний локдаун. Був зупинений транспорт, закриті непродовольчі магазини, ТРЦ та інше. Також були перекриті кордони.
З середини осені у Європі повернулись до часткового локдауну терміном від 14 до 30 днів такі країни:
- Франція;
- Німеччина;
- Греція;
- Бельгія;
- Португалія;
- Австрія;
- Велика Британія;
- Італія;
- Іспанія;
- Польща.
У деяких країнах заборонена робота закладів харчування вночі, запроваджена комендантська година. У громадських місцях заборонили збиратися компаніями понад 10 осіб.
У Іспанії локдаун оголосили цілі регіони. В’їзд та виїзд з них неможливий без поважної причини.
До грудня не працюватимуть фітнес-клуби, басейни, косметичні та масажні студії, тату-салони. Готелям заборонили приймати туристів. Школярів та студентів у багатьох із цих країн перевели на дистанційне навчання.
Локдаун – слово 2020 року
Британський словник англійської мови Collins English Dictionary назвав локдаун головним словом 2020 року.
Це режим ізоляції, що запроваджувався у низці країн через пандемію коронавірусу.
У списку претендентів були інші слова та вирази, пов’язані з пандемією – коронавірус, дистанціювання та самоізоляція.