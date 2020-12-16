Станом на 16 грудня коронавірус в Києві виявили ще у 1 858 осіб.
Порівняно з вчорашнім днем, кількість нових випадків вперше за тривалий час перевищила добовий приріст інфікованих більше ніж у 1,5 тис. осіб.
Всього в столиці зафіксовано 95 160 випадків Covid-19.
Симптоми коронавірусу
Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.
ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу:
- регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;
- дотримуватися дистанції в людних місцях;
- не торкати руками обличчя;
- дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);
- обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.