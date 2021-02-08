Станом на 8 лютого коронавірус у Києві виявили ще у 88 осіб. Загалом у столиці 130 324 хворих на Covid-19.

За останню добу п’ять пацієнтів померли, загалом зафіксували 2 447 летальних випадків. 114 людей подолали коронавірус. За весь час пандемії 79 624 особи одужали від Covid-19.

Симптоми коронавірусу

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу: