Карта бойових дій на 28.04.2022 – ситуація на фронті

На 64-ту добу повномасштабної війни в Україні Росія нарощує темпи наступальної операції.

Інтенсивні обстріли ворога тривають майже на усіх напрямках. Найбільша активність РФ спостерігається на Слобожанському та Донецькому напрямках.

Карта бойових дій в Україні на 28.04.2022

На Слобожанському напрямку угруповання ворога й далі завдає ударів та обстрілює з артилерії Харків.

РФ намагається наступати на напрямках Сулигівка – Нова Дмитрівка та Андріївка – Велика Комишуваха.

Наступальні угруповання Росія посилила підрозділами десантників та майже півтисячею одиниць техніки.

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Оточити угруповання військ Сил оборони загарбники намагаються на Донецькому напрямку.

Щоб досягти цієї мети, ворог, покращивши тактичне положення, намагається наступати в бік міста Лиман та готується до форсування річки Сіверський Донець.

На Сєвєродонецькому напрямку ворог веде наступ на Оріхове.

На Авдіївському напрямку росіяни здійснюють активні обстріли, щоб захопити Мар’їнку та Очеретине.

На Курахівському напрямку за підтримки артилерії окупанти наступають на напрямках Старомайорське – Велика Новосілка та Любимівка – Зелене Поле.

На Таврійському напрямку підрозділи армії РФ демонстраційними діями та маневрами мають намір ввести в оману ЗСУ та не допустити перекидання українських військ на інші напрямки.

На Півдні основними напрямками для військових РФ є Херсон – Миколаїв та Херсон – Кривий Ріг.

Штурмом ворогові вдалось закріпитися в районі Таврійського. Обстрілює позиції ЗСУ Росія в районі населених пунктів Олександрівка й Нова Зоря.

У районі Станіслава та Молодецького РФ нарощує підрозділи реактивної та ствольної артилерії.

У районі Затоки окупаційні війська здійснили повітряну розвідку, щоб скоригувати та оцінити результати вогневого ураження.

На Волинському та Поліському напрямках суттєвих змін у діяльності підрозділів ворога Генеральний штаб ЗСУ не зафіксував.

Утриманням комплекту військ на Сіверському напрямку, РФ прагне не допустити переміщення резервів Збройних сил України до Східної операційної зони.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 64-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Фото: Генштаб ЗСУ, ISW