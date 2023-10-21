Іноземні журналісти: Контрнаступ ЗСУ успішніший, ніж вважають на Заході

Країни Заходу через зосередженість на результатах контрнаступу ЗСУ на суші не помічають приголомшливих успіхів українських військових у Криму та в Чорному морі.

Такої думки іноземні журналісти Оз Катерджі та Владислав Давидзон.

На їхнє переконання, західним спостерігачам не слід акцентувати увагу лише на сухопутній війні, а й заслужено додати до контексту видатні українські досягнення на морі та поки окупованому півострові.

Зараз дивляться

Журналісти вважають несправедливим те, що західні ЗМІ на тлі торішнього прориву ЗСУ у Херсонській та Харківській області не вважають контрнаступ-2023 результативним і водночас зовсім не помічають немислимий ще торік прогрес Сил оборони на морі.

Чому успіхи ЗСУ в Криму та Чорному морі є проривом

Оз Катерджі та Владислав Давидзон нагадують: Україна веде середньо- та довгострокову війну на кількох фронтах проти ворога, що має значно більше сил та укріплених позицій.

А вирішальною частиною довгострокового плану війни Києва є витіснення Росії з Кримського півострова та решти окупованих РФ частин узбережжя України.

– Від початку повномасштабного вторгнення Чорноморський флот РФ зі штабом у кримському порту Севастополь був критично важливим компонентом військових зусиль Москви. Зосереджені в Севастополі російські військові кораблі блокували берегову лінію України та атакували крилатими ракетами українські міста й інфраструктуру, – наголошують журналісти.

Але за останні кілька місяців, відзначають Катерджі та Давидзон, Україна здобула серію приголомшливих перемог у Криму та довкола нього.

Йдеться, зокрема, про ракетні удари по Кримському мосту та численні сміливі атаки на сам Чорноморський флот РФ.

Усе це, додають журналісти, серйозно вплинуло на здатність росіян діяти на півострові та в західній частині Чорного моря.

Удари дронами

Оз Катерджі та Владислав Давидзон називають радикальним нововведенням безпілотники Морський малюк, що є унікальною розробкою Служби безпеки України (для назви використали прізвище очільника СБУ Василя Малюка, – Ред.).

Саме ці безпілотники успішно уразили Кримський міст 17 липня, великий десантний корабель Оленегорский горняк 4 серпня та танкер SIG 5 серпня.

Морські малюки з експериментальним озброєнням уразили й патрульний корабель Чорноморського флоту РФ Павел Державин 11 жовтня та малий ракетний корабель проєкту 21631 Буян-М 13 жовтня.

– Російські системи протиракетної та традиційної корабельної оборони виявилися неспроможними забезпечити захист від цих морських безпілотників нового покоління, – наголошують іноземні журналісти.

Удари ракетами

Уранці 13 вересня ракетний удар по суднобудівному заводу на території військово-морської бази Чорноморського флоту РФ у Севастополі надовго вивів з ладу ВДК Мінськ і підводний човен Ростов-на-Дону.

22 вересня було уражено штаб Чорноморського флоту РФ у Севастополі.

Повідомлялося, що удар по російському штабу морського командування було здійснено ракетою Storm Shadow або її французьким аналогом Scalp.

До слова, 23 серпня Сили оборони новою сучасною українською ракетою знищили на території Криму російську зенітно-ракетну систему С-400 Тріумф.

Тоді ж українські військові спалили три ворожі пускові установки С-300 ще й у Херсонській області.

– Той факт, що Київ має обмежений арсенал західних високоточних ракет великої дальності, свідчить про те, що українцям довелося бути дуже винахідливими з їхнім розгортанням, зокрема ліквідувавши якомога більше засібів протиповітряної оборони Росії перед їх запуском, – зауважують журналісти.

Висадки десанту та повернення “вишок Бойка”

Відзначили Оз Катерджі та Владислав Давидзон й успішні висадки в Криму українських десантників та повернення нафтогазових бурових установок, які ще відомі як “вишки Бойка”.

Не слід забувати, що захоплені ще на початку 2014 року установки росіяни використовували для морського радіолокаційного спостереження.

Вдалі кроки Києва до довгострокової мети

Тож, додають журналісти, усі перераховані вище успіхи ЗСУ є великим проривом для України.

ЗСУ своїми ударами унеможливили вільне функціонування російського Чорноморського флоту в західній частині Чорного моря.

Наразі росіяни перемістили свої військові кораблі далі на схід, до військово-морської бази в Новоросійську, портовому місті на материковій частині Росії.

А це, констатують журналісти, крок до довгострокової мети Києва – витіснення росіян з окупованого півострова та унеможливлення операцій на його території.

– Фактично витіснивши російський Чорноморський флот із Севастополя та в односторонньому порядку відкривши коридор для перевезення зерна, Київ досягнув приголомшливих успіхів, маючи обмежені військово-морські можливості. Хоча Україні ще дуже далеко до того, щоб підняти свій прапор над Сімферополем, ще торік такий прогрес був би немислимим, – стверджують журналісти.

Успіх українських військово-морських операцій проти російського флоту є ще більш приголомшливим, оскільки Україна функціонально не має військово-морського флоту.

Адже з 2014 року росіяни потопили, захопили або вивели з ладу всі основні українські військові кораблі, окрім флагманського фрегата Гетьман Сагайдачний, який українцям довелося потопити на початку 2022 року, щоби той не потрапив до рук Росії.

Оз Катерджі та Владислав Давидзон відзначають: українці почали вже частіше жартувати, що могутній російський Чорноморський флот потоплено державою, яка не має флоту.

– Українські військові довели, що спроможні швидко та із руйнівним ефектом застосовувати нове озброєння – чи то власні морські безпілотники, чи то ракети, які постачає Велика Британія та Франція, – підсумовують Катерджі та Давидзон.

Тож, певні журналісти, якщо країни Заходу хочуть бачити більше успіхів України на полі бою, надання більшої кількості ракет великої дальності було б гарним рішенням.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 605-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Foreign Policy

Фото: ГУР Міноборони України

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