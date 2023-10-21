Иностранные журналисты: Контрнаступление ВСУ успешнее, чем считают на Западе

Страны Запада из-за сосредоточенности на результатах контрнаступления ВСУ на суше не замечают потрясающих успехов украинских военных в Крыму и Черном море.

Таково мнение иностранных журналистов Оза Катерджи и Владислава Давидзона.

По их убеждению, западным наблюдателям не следует акцентировать внимание только на сухопутной войне, а заслуженно добавить в контекст выдающиеся украинские достижения на море и оккупированном полуострове.

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Журналисты считают несправедливым то, что западные СМИ на фоне прошлогоднего прорыва ВСУ в Херсонской и Харьковской области не считают контрнаступление-2023 результативным и в то же время совсем не замечают немыслимый еще в прошлом году прогресс Сил обороны на море.

Почему успехи ВСУ в Крыму и Черном море являются прорывом

Оз Катерджи и Владислав Давидзон напоминают: Украина ведет средне- и долгосрочную войну на нескольких фронтах против врага, что имеет значительно больше сил и укрепленных позиций.

А решающей частью долгосрочного плана войны Киева является вытеснение России из Крымского полуострова и остальных оккупированных РФ частей побережья Украины.

– С начала полномасштабного вторжения Черноморский флот РФ со штабом в крымском порту Севастополь был критически важным компонентом военных усилий Москвы. Сосредоточенные в Севастополе российские военные корабли блокировали береговую линию Украины и атаковали крылатыми ракетами украинские города и инфраструктуру, – отмечают журналисты.

Но за последние несколько месяцев, говорят Катерджи и Давидзон, Украина одержала серию ошеломительных побед в Крыму и вокруг него.

Речь идет, в частности, о ракетных ударах по Крымскому мосту и многочисленных смелых атаках на сам Черноморский флот РФ.

Все это, добавляют журналисты, оказало серьезное влияние на способность россиян действовать на полуострове и в западной части Черного моря.

Удары дронами

Оз Катерджи и Владислав Давидзон называют радикальным нововведением беспилотники Морський малюк, что являются уникальной разработкой Службы безопасности Украины (для названия использовали фамилию главы СБУ Василия Малюка, – Ред.).

Именно эти беспилотники успешно поразили Крымский мост 17 июля, большой десантный корабль Оленегорский горняк 4 августа и танкер SIG 5 августа.

Морські малюки с экспериментальным вооружением поразили и патрульный корабль Черноморского флота РФ Павел Державин 11 октября и малый ракетный корабль проекта 21 631 Буян-М 13 октября.

– Российские системы противоракетной и традиционной корабельной обороны оказались не в состоянии обеспечить защиту от этих морских беспилотников нового поколения, – отмечают иностранные журналисты.

Удары ракетами

Утром 13 сентября ракетный удар по судостроительному заводу на территории военно-морской базы Черноморского флота РФ в Севастополе надолго вывел из строя БДК Минск и подлодку Ростов-на-Дону.

22 сентября был поражен штаб Черноморского флота РФ в Севастополе.

Сообщалось, что удар по российскому штабу морского командования был нанесен ракетой Storm Shadow или ее французским аналогом Scalp.

К слову, 23 августа Силы обороны новой современной украинской ракетой уничтожили на территории Крыма российскую зенитно-ракетную систему С-400 Триумф.

Тогда же украинские военные сожгли три вражеских пусковых установки С-300 еще и в Херсонской области.

– Тот факт, что у Киева есть ограниченный арсенал западных высокоточных ракет большой дальности, свидетельствует о том, что украинцам пришлось быть очень изобретательными с их развертыванием, в частности ликвидировав как можно больше средств противовоздушной обороны России перед их запуском, – подчеркнули журналисты.

Высадки десанта и возвращение “вышек Бойко”

Отметили Оз Катерджи и Владислав Давидзон и успешные высадки в Крыму украинских десантников и возвращение нефтегазовых буровых установок, еще известных как “вышки Бойко”.

Не следует забывать, что захваченные еще в начале 2014 года установки россияне использовали для радиолокационного морского наблюдения.

Удачные шаги Киева к долгосрочной цели

Поэтому, добавляют журналисты, все вышеперечисленные успехи ВСУ являются большим прорывом для Украины.

ВСУ своими ударами сделали невозможным свободное функционирование российского Черноморского флота в западной части Черного моря.

Сейчас россияне переместили свои военные корабли дальше на восток, к военно-морской базе в Новороссийске, портовом городе на материковой части России.

А это, констатируют журналисты, шаг к долгосрочной цели Киева – вытеснение россиян с оккупированного полуострова и невозможность операций на его территории.

– Фактически вытеснив российский Черноморский флот из Севастополя и в одностороннем порядке открыв коридор для перевозки зерна, Киев добился потрясающих успехов, имея ограниченные военно-морские возможности. Хотя Украине еще очень далеко до того, чтобы поднять свой флаг над Симферополем, еще в прошлом году такой прогресс был бы немыслим, – утверждают журналисты.

Успех украинских военно-морских операций против российского флота еще более потрясающий, поскольку Украина функционально не имеет военно-морского флота.

Ведь с 2014 года россияне потопили или вывели из строя все основные украинские военные корабли, кроме флагманского фрегата Гетьман Сагайдачный, который украинцам пришлось потопить в начале 2022 года, чтобы тот не попал в руки России.

Оз Катерджи и Владислав Давидзон отмечают: украинцы стали все чаще шутить, что мощный российский Черноморский флот потоплен не имеющим флота государством.

– Украинские военные доказали, что способны быстро и с разрушительным эффектом применять новое вооружение – будь то собственные морские беспилотники или ракеты, поставляемые Великобританией и Францией, – заключают Катерджи и Давидзон.

Поэтому, уверены журналисты, если страны Запада хотят видеть больше успехов Украины на поле боя, предоставление большего количества ракет большой дальности было бы хорошим решением.

Полномасштабная война в Украине длится уже 605-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник: Foreign Policy

Фото: ГУР Минобороны Украины

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