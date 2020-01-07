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Факты / Украина

Какой праздник сегодня, 7 января

7 января – Рождество Христово по юлианскому календарю. Какие еще праздники в этот день и кто празднует именины – читайте в материале Фактов ICTV.

Какой праздник сегодня, 7 января

Самый большой праздник 7 января – это Рождество Христово, в христианстве день рождения Иисуса Христа в Вифлееме от Девы Марии.

Также в этот день завершает рождественский пост.

Именины 7 января отмечают Леонид, Мария, Валтасар, Мельхиор и Гаспар.

7 января также считается днем фотографии.

Приметы на 7 января:

  • Разбить на Рождество посуду или что-то пролить – к ссоре.
  • Сыграть в этот день свадьба – к долгой и счастливой семейной жизни.
  • Садиться за праздничный стол нужно только после появления первой звезды.
  • Если птица на Рождество постучал в окно, то вы получите радостные новости.
  • Все блюда, стоящие на столе, нужно попробовать.
  • Приглашайте на торжество только приятных и дорогих вам людей.
  • Домашних животных в этот день нужно сытно накормить.
  • Купленная на Рождество вещь прослужит долгое время.

Читайте: Календарь магнитных бурь в январе 2020

Что нельзя делать 7 января:

  • Нельзя гадать молодым девушкам, иначе судьбу свою прогадают.
  • Нельзя купаться.
  • Нельзя заниматься хозяйством, поэтому желательно все домашние дела сделать еще 5 января.
  • Нельзя красить и стричь волосы.
  • Нельзя зачинать детей. Считается, что в противном случае брак распадется.
  • Нельзя пить алкогольные напитки и воду. В этот день можно пить чай, кофе, компот.
  • Нельзя ставить на стол пустые тарелки.
  • Нельзя выносить мусор.
  • Нельзя ругаться и переезжать на другое место.
  • Нельзя покупать веревку, иначе в доме будет повешен.
  • Нельзя отмечать праздник одному.

Ранее Факты ICTV писали, какие еще праздники ожидают украинцев, смотрите в календаре на январь 2020.

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