7 января – Рождество Христово по юлианскому календарю. Какие еще праздники в этот день и кто празднует именины – читайте в материале Фактов ICTV.

Самый большой праздник 7 января – это Рождество Христово, в христианстве день рождения Иисуса Христа в Вифлееме от Девы Марии.

Также в этот день завершает рождественский пост.

Именины 7 января отмечают Леонид, Мария, Валтасар, Мельхиор и Гаспар.

7 января также считается днем фотографии.

Приметы на 7 января:

Разбить на Рождество посуду или что-то пролить – к ссоре.

Сыграть в этот день свадьба – к долгой и счастливой семейной жизни.

Садиться за праздничный стол нужно только после появления первой звезды.

Если птица на Рождество постучал в окно, то вы получите радостные новости.

Все блюда, стоящие на столе, нужно попробовать.

Приглашайте на торжество только приятных и дорогих вам людей.

Домашних животных в этот день нужно сытно накормить.

Купленная на Рождество вещь прослужит долгое время.

Читайте: Календарь магнитных бурь в январе 2020

Что нельзя делать 7 января:

Нельзя гадать молодым девушкам, иначе судьбу свою прогадают.

Нельзя купаться.

Нельзя заниматься хозяйством, поэтому желательно все домашние дела сделать еще 5 января.

Нельзя красить и стричь волосы.

Нельзя зачинать детей. Считается, что в противном случае брак распадется.

Нельзя пить алкогольные напитки и воду. В этот день можно пить чай, кофе, компот.

Нельзя ставить на стол пустые тарелки.

Нельзя выносить мусор.

Нельзя ругаться и переезжать на другое место.

Нельзя покупать веревку, иначе в доме будет повешен.

Нельзя отмечать праздник одному.

Ранее Факты ICTV писали, какие еще праздники ожидают украинцев, смотрите в календаре на январь 2020.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==

PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODYzNTQxODItMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+