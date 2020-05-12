Коронавирус в Киеве: статистика по районам (ОНЛАЙН)

По состоянию на 12 мая в Киеве подтвердили еще 59 случаев Covid-19.
Общее количество заболевших возросло до 1 930. Выздоровели 138 киевлян, а умерли 38 инфицированных пациентов.
Заболевших за последние сутки:
- 33 женщины в возрасте от 27 до 79 лет;
- девочка, которой всего три месяца;
- 22 мужчины от 25 до 82 лет;
- три мальчика — 10, 11 и 12 лет.
В больницы столицы госпитализировали 10 пациентов. Другие лечатся на самоизоляции, под контролем врачей.
Сейчас в районах Киева сложилась такая ситуация:
- Печерский район — 387 больных в сутки +5;
- Шевченковский район — 139 больных в сутки +5;
- Соломенский район — 178 больных в сутки +4;
- Днепровский район — 174 больных в сутки +8;
- Святошинский район — 122 больных в сутки +5;
- Деснянский район — 188 больных в сутки +4;
- Подольский район — 98 больных в сутки +5;
- Голосеевский район — 163 больных в сутки +4;
- Оболонский район — 149 больной сутки +8;
- Дарницкий район — 332 больной сутки +11.
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что столица подготовила план первого этапа ослабления карантина, который начался 12 мая.
Несмотря на ослабление коронавирусного карантина, ограничения на наземный общественный транспорт сохранятся в Киеве минимум до 22 мая.
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С 11 мая в столице заработают рестораны (на вынос), салоны красоты, парикмахерские и часть среднего бизнеса. Крупные торговые центры и магазины в них на первом этапе не откроют.
Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить к семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры набирайте 103.
Чтобы вы не заболели ВОЗ перечисляет простые правила профилактики коронавируса:
- регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртосодержащим средством;
- соблюдать дистанцию в людных местах;
- не трогать руками лицо;
- соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);
- обязательно обращаться к врачу в случае повышения температуры или появления других симптомов.
Напомним, по состоянию на 12 мая в Украине зафиксировали 16 023 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19. За сутки заболели 375 людей.