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Факты / Украина / Общество

Коронавирус в Киеве: статистика распространения по районам (Обновляется)

По состоянию на 12 мая в Киеве подтвердили еще 59 случаев Covid-19.

Общее количество заболевших возросло до 1 930. Выздоровели 138 киевлян, а умерли 38 инфицированных пациентов.

Заболевших за последние сутки:

  • 33 женщины в возрасте от 27 до 79 лет;
  • девочка, которой всего три месяца;
  • 22 мужчины от 25 до 82 лет;
  • три мальчика — 10, 11 и 12 лет.

В больницы столицы госпитализировали 10 пациентов. Другие лечатся на самоизоляции, под контролем врачей.

Сейчас в районах Киева сложилась такая ситуация:

  • Печерский район — 387 больных в сутки +5;
  • Шевченковский район — 139 больных в сутки +5;
  • Соломенский район — 178 больных в сутки +4;
  • Днепровский район — 174 больных в сутки +8;
  • Святошинский район — 122 больных в сутки +5;
  • Деснянский район — 188 больных в сутки +4;
  • Подольский район — 98 больных в сутки +5;
  • Голосеевский район — 163 больных в сутки +4;
  • Оболонский район — 149 больной сутки +8;
  • Дарницкий район — 332 больной сутки +11.

Коронавирус в Киеве: статистика по районам (ОНЛАЙН)

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что столица подготовила план первого этапа ослабления карантина, который начался 12 мая.

Несмотря на ослабление коронавирусного карантина, ограничения на наземный общественный транспорт сохранятся в Киеве минимум до 22 мая.

Читайте: В Украине ослабили карантин: что разрешено с 11 мая и какие запреты сохранились

С 11 мая в столице заработают рестораны (на вынос), салоны красоты, парикмахерские и часть среднего бизнеса. Крупные торговые центры и магазины в них на первом этапе не откроют.

Коронавирус в Киеве: статистика по районам (ОНЛАЙН)

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить к семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры набирайте 103.

Симптоми коронавірусу і куди дзвонити

Чтобы вы не заболели ВОЗ перечисляет простые правила профилактики коронавируса:

  • регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртосодержащим средством;
  • соблюдать дистанцию в людных местах;
  • не трогать руками лицо;
  • соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);
  • обязательно обращаться к врачу в случае повышения температуры или появления других симптомов.

Напомним, по состоянию на 12 мая в Украине зафиксировали 16 023 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19. За сутки заболели 375 людей.

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