Коронавирус в Киеве: статистика по районам (ОНЛАЙН)

По состоянию на 12 мая в Киеве подтвердили еще 59 случаев Covid-19.

Общее количество заболевших возросло до 1 930. Выздоровели 138 киевлян, а умерли 38 инфицированных пациентов.

Заболевших за последние сутки:

33 женщины в возрасте от 27 до 79 лет;

девочка, которой всего три месяца;

22 мужчины от 25 до 82 лет;

три мальчика — 10, 11 и 12 лет.

В больницы столицы госпитализировали 10 пациентов. Другие лечатся на самоизоляции, под контролем врачей.

Сейчас в районах Киева сложилась такая ситуация:

Печерский район — 387 больных в сутки +5;

— 387 больных в сутки +5; Шевченковский район — 139 больных в сутки +5;

— 139 больных в сутки +5; Соломенский район — 178 больных в сутки +4;

— 178 больных в сутки +4; Днепровский район — 174 больных в сутки +8;

— 174 больных в сутки +8; Святошинский район — 122 больных в сутки +5;

— 122 больных в сутки +5; Деснянский район — 188 больных в сутки +4;

— 188 больных в сутки +4; Подольский район — 98 больных в сутки +5;

— 98 больных в сутки +5; Голосеевский район — 163 больных в сутки +4;

— 163 больных в сутки +4; Оболонский район — 149 больной сутки +8;

— 149 больной сутки +8; Дарницкий район — 332 больной сутки +11.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что столица подготовила план первого этапа ослабления карантина, который начался 12 мая.

Несмотря на ослабление коронавирусного карантина, ограничения на наземный общественный транспорт сохранятся в Киеве минимум до 22 мая.

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С 11 мая в столице заработают рестораны (на вынос), салоны красоты, парикмахерские и часть среднего бизнеса. Крупные торговые центры и магазины в них на первом этапе не откроют.

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить к семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры набирайте 103.

Чтобы вы не заболели ВОЗ перечисляет простые правила профилактики коронавируса:

регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртосодержащим средством;

соблюдать дистанцию в людных местах;

не трогать руками лицо;

соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);

обязательно обращаться к врачу в случае повышения температуры или появления других симптомов.

Напомним, по состоянию на 12 мая в Украине зафиксировали 16 023 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19. За сутки заболели 375 людей.