Коронавирус в Киеве: статистика по районам (ОНЛАЙН)

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Факты / Украина / Общество

Коронавирус в Киеве: статистика распространения по районам (Обновляется)

По состоянию на 17 июня в Киеве зафиксировали 4 026 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом, за сутки — 41 новый.

За последние сутки два пациента умерли.

За сутки заболели:

  • 26 женщин в возрасте от 20 до 81 года;
  • 10 мужчин в возрасте от 25 до 75 лет;
  • 1 девочка, которой 7 лет и 4 мальчика в возрасте от 1 до 6 лет.

Читайте: Коронавирус в Украине — карта распространения

В больницы города госпитализировали 9 пациентов.

Ситуация с коронавирусом в районах Киева:

  • Печерский район — 484 больных;
  • Шевченковский район — 305 больных;
  • Соломенский район — 371 больной;
  • Днепровский район — 411 больных;
  • Святошинский район — 332 больных;
  • Деснянский район — 476 больных;
  • Подольский район — 284 больных;
  • Голосеевский район — 309 больных;
  • Оболонский район — 331 больной;
  • Дарницкий район — 723 больных.

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Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить к семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры набирайте 103.

Симптоми коронавірусу і куди дзвонити

Чтобы вы не заболели ВОЗ перечисляет простые правила профилактики коронавируса:

  • регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртосодержащим средством;
  • соблюдать дистанцию в людных местах;
  • не трогать руками лицо;
  • соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);
  • обязательно обращаться к врачу в случае повышения температуры или появления других симптомов.

Коронавирус в Украине

16 июня коронавирус в Украине подтвержден у 32 476 человек. За сутки добавилось 666 пациентов. Суточный прирост новых случаев инфицирования не падает.

Всего умерло 912 человек, а за сутки — 11 человек. Полностью вылечились от коронавируса 14 528 пациентов — 275 за сутки.

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