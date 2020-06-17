Коронавирус в Киеве: статистика по районам (ОНЛАЙН)

По состоянию на 17 июня в Киеве зафиксировали 4 026 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом, за сутки — 41 новый.

За последние сутки два пациента умерли.

За сутки заболели:

26 женщин в возрасте от 20 до 81 года;

10 мужчин в возрасте от 25 до 75 лет;

1 девочка, которой 7 лет и 4 мальчика в возрасте от 1 до 6 лет.

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В больницы города госпитализировали 9 пациентов.

Ситуация с коронавирусом в районах Киева:

Печерский район — 484 больных;

Шевченковский район — 305 больных;

Соломенский район — 371 больной;

Днепровский район — 411 больных;

Святошинский район — 332 больных;

Деснянский район — 476 больных;

Подольский район — 284 больных;

Голосеевский район — 309 больных;

Оболонский район — 331 больной;

Дарницкий район — 723 больных.

Как в Киеве происходило ослабление карантина.

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить к семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры набирайте 103.

Чтобы вы не заболели ВОЗ перечисляет простые правила профилактики коронавируса:

регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртосодержащим средством;

соблюдать дистанцию в людных местах;

не трогать руками лицо;

соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);

обязательно обращаться к врачу в случае повышения температуры или появления других симптомов.

Коронавирус в Украине

16 июня коронавирус в Украине подтвержден у 32 476 человек. За сутки добавилось 666 пациентов. Суточный прирост новых случаев инфицирования не падает.

Всего умерло 912 человек, а за сутки — 11 человек. Полностью вылечились от коронавируса 14 528 пациентов — 275 за сутки.