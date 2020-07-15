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Факты / Украина / Общество

Коронавирус в Киеве: статистика распространения по районам (Обновляется)

В Киеве 15 июля зафиксировали 147 новых больных коронавирусом.

Сегодня в Киеве уже 6 497 подтвержденных случаев заболевания.

Умер один пациент, с начала эпидемии — 126. Победили болезнь 36 киевлян, или 2 160 — в целом.

Кто заболел за последние сутки:

  • 66 женщин — от 18 до 71 года;
  • пять девочек — от одного года до 16;
  • 73 мужчины — от 18 до 85 лет;
  • трое мальчиков — от двух до шести лет.

За сутки в медучреждения города госпитализировали 29 пациентов, остальные — на самоизоляции.

Больше всего случаев выявлено в Шевченковском районе — 27, в Дарницком — 22 и в Деснянском — 21.

Ситуация с коронавирусом в районах Киева:

  • Голосеевский — 505
  • Дарницкий — 1 070
  • Деснянский — 779
  • Днепровский — 761
  • Оболонский — 566
  • Печерский — 665
  • Подольский — 440
  • Святошинский — 555
  • Соломенский — 592
  • Шевченковский — 564.

Читайте: Коронавирус в Украине — карта распространения Covid-19

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Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.

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ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса:

  • регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртовым средством;
  • соблюдать дистанцию в людных местах;
  • не трогать лицо руками;
  • соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);
  • обязательно обращаться к врачу при повышении температуры или появлении других симптомов.

Коронавирус в Украине

По состоянию на 15 июля коронавирусом в Украине заболели еще 836 человек. Общее количество инфицированных Covid-19 достигло 55 607.

Однако выздоровели за день 977 пациентов, а в целом 28 131 пациент.

Умерли от осложнений, вызванных инфекцией, 15 человек, с начала эпидемии – 1 427.

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