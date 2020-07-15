В Киеве 15 июля зафиксировали 147 новых больных коронавирусом.
Сегодня в Киеве уже 6 497 подтвержденных случаев заболевания.
Умер один пациент, с начала эпидемии — 126. Победили болезнь 36 киевлян, или 2 160 — в целом.
Кто заболел за последние сутки:
- 66 женщин — от 18 до 71 года;
- пять девочек — от одного года до 16;
- 73 мужчины — от 18 до 85 лет;
- трое мальчиков — от двух до шести лет.
За сутки в медучреждения города госпитализировали 29 пациентов, остальные — на самоизоляции.
Больше всего случаев выявлено в Шевченковском районе — 27, в Дарницком — 22 и в Деснянском — 21.
Ситуация с коронавирусом в районах Киева:
- Голосеевский — 505
- Дарницкий — 1 070
- Деснянский — 779
- Днепровский — 761
- Оболонский — 566
- Печерский — 665
- Подольский — 440
- Святошинский — 555
- Соломенский — 592
- Шевченковский — 564.
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Как в Киеве происходило ослабление карантина.
Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.
ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса:
- регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртовым средством;
- соблюдать дистанцию в людных местах;
- не трогать лицо руками;
- соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);
- обязательно обращаться к врачу при повышении температуры или появлении других симптомов.
Коронавирус в Украине
По состоянию на 15 июля коронавирусом в Украине заболели еще 836 человек. Общее количество инфицированных Covid-19 достигло 55 607.
Однако выздоровели за день 977 пациентов, а в целом 28 131 пациент.
Умерли от осложнений, вызванных инфекцией, 15 человек, с начала эпидемии – 1 427.