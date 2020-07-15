В Киеве 15 июля зафиксировали 147 новых больных коронавирусом.

Сегодня в Киеве уже 6 497 подтвержденных случаев заболевания.

Умер один пациент, с начала эпидемии — 126. Победили болезнь 36 киевлян, или 2 160 — в целом.

Кто заболел за последние сутки:

66 женщин — от 18 до 71 года;

пять девочек — от одного года до 16;

73 мужчины — от 18 до 85 лет;

трое мальчиков — от двух до шести лет.

За сутки в медучреждения города госпитализировали 29 пациентов, остальные — на самоизоляции.

Больше всего случаев выявлено в Шевченковском районе — 27, в Дарницком — 22 и в Деснянском — 21.

Ситуация с коронавирусом в районах Киева:

Голосеевский — 505

Дарницкий — 1 070

Деснянский — 779

Днепровский — 761

Оболонский — 566

Печерский — 665

Подольский — 440

Святошинский — 555

Соломенский — 592

Шевченковский — 564.

Читайте: Коронавирус в Украине — карта распространения Covid-19

Как в Киеве происходило ослабление карантина.

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса:

регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртовым средством;

соблюдать дистанцию в людных местах;

не трогать лицо руками;

соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);

обязательно обращаться к врачу при повышении температуры или появлении других симптомов.

Коронавирус в Украине

По состоянию на 15 июля коронавирусом в Украине заболели еще 836 человек. Общее количество инфицированных Covid-19 достигло 55 607.

Однако выздоровели за день 977 пациентов, а в целом 28 131 пациент.

Умерли от осложнений, вызванных инфекцией, 15 человек, с начала эпидемии – 1 427.