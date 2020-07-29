По состоянию на утро 29 июля коронавирус в Киеве обнаружили у 7 932 человек. За сутки заболело еще 132 киевлянина.

Заболели:

54 женщины — от 22 до 77 лет;

66 мужчин — от 18 до 88 лет;

шесть девочек — от 5 до 17 лет;

шесть мальчиков — от 1 года до 17 лет.

В больницы столицы госпитализировали 29 пациентов. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей.

Ситуация с коронавирусом в районах Киева:

Голосеевский — 628;

Дарницкий — 1 296;

Деснянский — 976;

Днепровский — 924;

Оболонский — 677;

Печерский — 778;

Подольский — 513;

Святошинский — 664;

Соломенский — 784;

Шевченковский — 692.

Читайте: Коронавирус в Украине — карта распространения Covid-19

Как в Киеве происходило ослабление карантина.

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса:

регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртовым средством;

соблюдать дистанцию в людных местах;

не трогать лицо руками;

соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);

обязательно обращаться к врачу при повышении температуры или появлении других симптомов.

Коронавирус в Украине 29 июля

По статистике коронавируса в Украине 29 июля, в Украине зафиксировали 1 022 новых случая коронавируса.

За все время эпидемии Covid-19 обнаружили у 67 597 человек.

От вируса умерли 1 650 человек, выздоровели 37 394 украинца.