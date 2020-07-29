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Факты / Украина / Общество

Коронавирус в Киеве: статистика распространения по районам (Обновляется)

По состоянию на утро 29 июля коронавирус в Киеве обнаружили у 7 932 человек. За сутки заболело еще 132 киевлянина.

Заболели:

  • 54 женщины — от 22 до 77 лет;
  • 66 мужчин — от 18 до 88 лет;
  • шесть девочек — от 5 до 17 лет;
  • шесть мальчиков — от 1 года до 17 лет.

В больницы столицы госпитализировали 29 пациентов. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей.

Ситуация с коронавирусом в районах Киева:

  • Голосеевский — 628;
  • Дарницкий — 1 296;
  • Деснянский — 976;
  • Днепровский — 924;
  • Оболонский — 677;
  • Печерский — 778;
  • Подольский — 513;
  • Святошинский — 664;
  • Соломенский — 784;
  • Шевченковский — 692.

Читайте: Коронавирус в Украине — карта распространения Covid-19

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Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.

Симптоми коронавірусу і куди дзвонити

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса:

  • регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртовым средством;
  • соблюдать дистанцию в людных местах;
  • не трогать лицо руками;
  • соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);
  • обязательно обращаться к врачу при повышении температуры или появлении других симптомов.

Коронавирус в Украине 29 июля

По статистике коронавируса в Украине 29 июля, в Украине зафиксировали 1 022 новых случая коронавируса.

За все время эпидемии Covid-19 обнаружили у 67 597 человек.

От вируса умерли 1 650 человек, выздоровели 37 394 украинца.

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