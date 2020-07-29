По состоянию на утро 29 июля коронавирус в Киеве обнаружили у 7 932 человек. За сутки заболело еще 132 киевлянина.
Заболели:
- 54 женщины — от 22 до 77 лет;
- 66 мужчин — от 18 до 88 лет;
- шесть девочек — от 5 до 17 лет;
- шесть мальчиков — от 1 года до 17 лет.
В больницы столицы госпитализировали 29 пациентов. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей.
Ситуация с коронавирусом в районах Киева:
- Голосеевский — 628;
- Дарницкий — 1 296;
- Деснянский — 976;
- Днепровский — 924;
- Оболонский — 677;
- Печерский — 778;
- Подольский — 513;
- Святошинский — 664;
- Соломенский — 784;
- Шевченковский — 692.
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Как в Киеве происходило ослабление карантина.
Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.
ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса:
- регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртовым средством;
- соблюдать дистанцию в людных местах;
- не трогать лицо руками;
- соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);
- обязательно обращаться к врачу при повышении температуры или появлении других симптомов.
Коронавирус в Украине 29 июля
По статистике коронавируса в Украине 29 июля, в Украине зафиксировали 1 022 новых случая коронавируса.
За все время эпидемии Covid-19 обнаружили у 67 597 человек.
От вируса умерли 1 650 человек, выздоровели 37 394 украинца.