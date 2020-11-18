В Киеве по состоянию на 18 ноября зафиксировали 1 213 новых случев коронавируса, всего заболело 53 855 человек.
За период пандемии от осложнений умерло 1 013 киевлян, за сутки 23 человека.
В то же время излечиться удалось 19 126 пациентам.
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Симптомы коронавируса
Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.
ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса:
- регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртовым средством;
- соблюдать дистанцию в людных местах;
- не трогать лицо руками;
- соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);
- обязательно обращаться к врачу при повышении температуры или появлении других симптомов.