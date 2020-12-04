В Киеве по состоянию на 4 декабря зафиксировали 1 374 новых случая коронавируса. В целом в столице заболели уже 76 750 человек.
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С начала пандемии в Киеве выздоровели 24 585 человек, 310 — за сутки.
От осложнений, которые вызвал коронавирус, умерли 1 395 человек. За последние сутки скончались еще 26 пациентов.
Заболели:
- 785 женщин в возрасте от 18 до 89 лет
- 460 мужчин в возрасте от 18 до 91 года
- 63 девочки от 1 месяца до 17 лет и 56 мальчиков от 1 месяца до 17 лет.
Госпитализация понадобилась 76 пациентам.
Больше всего случаев коронавируса обнаружили в Деснянском районе — 354, в Подольском — 146, в Дарницком районе — 142.
Симптомы коронавируса
Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.
ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса:
- регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртовым средством;
- соблюдать дистанцию в людных местах;
- не трогать лицо руками;
- соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);
- обязательно обращаться к врачу при повышении температуры или появлении других симптомов.