В Киеве по состоянию на 4 декабря зафиксировали 1 374 новых случая коронавируса. В целом в столице заболели уже 76 750 человек.

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С начала пандемии в Киеве выздоровели 24 585 человек, 310 — за сутки.

От осложнений, которые вызвал коронавирус, умерли 1 395 человек. За последние сутки скончались еще 26 пациентов.

Заболели:

785 женщин в возрасте от 18 до 89 лет

460 мужчин в возрасте от 18 до 91 года

63 девочки от 1 месяца до 17 лет и 56 мальчиков от 1 месяца до 17 лет.

Госпитализация понадобилась 76 пациентам.

Больше всего случаев коронавируса обнаружили в Деснянском районе — 354, в Подольском — 146, в Дарницком районе — 142.

Симптомы коронавируса

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса: