Коронавирус в Киеве: статистика по районам (ОНЛАЙН)

По состоянию на 9 февраля коронавирус в Киеве обнаружили еще у 243 человек. Всего в столице 130 567 больных Covid-19.

За последние сутки 11 пациентов умерли, в общем зафиксировали 2 458 летальных случаев. 1 765 человек преодолели коронавирус. За все время пандемии 81 389 человек выздоровели от Covid-19.

Кто заболел:

141 женщина в возрасте от 23 до 86 лет;

92 мужчины в возрасте от 19 до 91 года;

шесть девочек от 7 дней до 17 лет;

четыре мальчика от 5 месяцев до 17 лет.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком (53), Днепровском (44) и в Деснянском (42) районах.

Симптомы коронавируса

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса: