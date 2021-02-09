Коронавирус в Киеве: статистика по районам (ОНЛАЙН)

По состоянию на 9 февраля коронавирус в Киеве обнаружили еще у 243 человек. Всего в столице 130 567 больных Covid-19.
За последние сутки 11 пациентов умерли, в общем зафиксировали 2 458 летальных случаев. 1 765 человек преодолели коронавирус. За все время пандемии 81 389 человек выздоровели от Covid-19.
Кто заболел:
- 141 женщина в возрасте от 23 до 86 лет;
- 92 мужчины в возрасте от 19 до 91 года;
- шесть девочек от 7 дней до 17 лет;
- четыре мальчика от 5 месяцев до 17 лет.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком (53), Днепровском (44) и в Деснянском (42) районах.
Симптомы коронавируса
Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.
ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса:
- регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртовым средством;
- соблюдать дистанцию в людных местах;
- не трогать лицо руками;
- соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);
- обязательно обращаться к врачу при повышении температуры или появлении других симптомов.