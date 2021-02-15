Коронавирус в Киеве: статистика по районам (ОНЛАЙН)

По состоянию на 15 февраля коронавирус в Киеве обнаружили еще у 211 человек. Всего в столице 132 160 больных Covid-19.

За последние сутки семь пациентов умерли, всего зафиксировали 2 521 летальный случай. 439 человек преодолели болезнь. За все время пандемии 87 439 человек выздоровели от Covid-19.

Кто заболел:

124 женщины в возрасте от 19 до 90 лет;

76 мужчин в возрасте от 19 до 87 лет;

шесть девочек в возрасте от 1 до 16 лет;

пять мальчиков от 15 до 17 лет.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в районах: Соломенском (52), Деснянский (45) и в Святошинском (44).

Симптомы коронавируса

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса: