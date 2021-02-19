Коронавирус в Киеве: статистика по районам (ОНЛАЙН)

По состоянию на 19 февраля коронавирус в Киеве обнаружили еще у 544 человек. Всего в столице 133 891 случай заражения Covid-19.
За сутки в столице умерло семь пациентов с Covid-19, общее количество увеличилось до 2 564 умерших. В то же время выздороветь удалось 897 больным, всего — 91 037.
Кто заболел:
- 299 женщин в возрасте от 18 до 90 лет;
- 218 мужчин в возрасте от 18 до 83 лет;
- 11 девочек в возрасте от 6 до 17 лет;
- 16 мальчиков от 5 месяцев до 16 лет.
В стационарах медучреждений столицы сегодня лечатся 1 065 больных коронавирусом, из них 2 ребенка.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком (111), Днепровском (82) и Деснянском (79) районах.
Симптомы коронавируса
Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.
ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса:
- регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртовым средством;
- соблюдать дистанцию в людных местах;
- не трогать лицо руками;
- соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);
- обязательно обращаться к врачу при повышении температуры или появлении других симптомов.