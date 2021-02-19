Коронавирус в Киеве: статистика по районам (ОНЛАЙН)

По состоянию на 19 февраля коронавирус в Киеве обнаружили еще у 544 человек. Всего в столице 133 891 случай заражения Covid-19.

За сутки в столице умерло семь пациентов с Covid-19, общее количество увеличилось до 2 564 умерших. В то же время выздороветь удалось 897 больным, всего — 91 037.

Кто заболел:

299 женщин в возрасте от 18 до 90 лет;

218 мужчин в возрасте от 18 до 83 лет;

11 девочек в возрасте от 6 до 17 лет;

16 мальчиков от 5 месяцев до 16 лет.

В стационарах медучреждений столицы сегодня лечатся 1 065 больных коронавирусом, из них 2 ребенка.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком (111), Днепровском (82) и Деснянском (79) районах.

Симптомы коронавируса

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса: