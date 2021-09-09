Жила у наметі біля річки: у Києві вбили 37-річну заробітчанку

В Оболонському районі Києва поблизу річки знайшли тіло жінки у туристичному наметі. Його випадково виявив чоловік, який прогулювався поруч.

Загиблою виявилася 37-річна Оксана – уродженка Чернігівської області. Жінка приїхала до Києва на заробітки – працювала у компанії, що надає супермаркетам співробітників. Коли у магазинах не вистачало касирів, також виходила на зміни.

Житла загибла не мала, тому проживала у наметі біля річки. Хто вбив жінку – наразі невідомо.

– Це 37-річна уродженка Чернігівщини, яка приїжджала до столиці на підробіток. Жінка тимчасово проживала у наметі біля водойми, у зоні відпочинку на столичній Оболоні, – розповіла речниця Оболонського управління поліції Діана Шутько.

На тілі жертви майже не було живого місця, а біля намету є сліди крові. Експерти досі намагаються встановити, чим вбили 37-річну Оксану.

Місцеві рибалки давно помітили цей намет, але спочатку думали, що там проживають туристи. Незадовго до смерті разом з загиблою бачили двох чоловіків.

– Я просто один раз бачив. Звернув увагу, що вони сушили (речі, – Ред.) минулого тижня, коли гроза сильна була. І ми йшли, я так повернув голову: “Вас не знесло, як ви у наметі?”… Він засміявся, навіть не повернувся, задом сидів. Каже: “Ні, не знесло”. Чоловік, може, за сорок, – розповідає рибак Валерій.

Правоохоронці просять людей, які впізнали чоловіків, телефонувати на лінію 102.