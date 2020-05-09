Коронавірус в Києві: статистика по районам (ОНЛАЙН)

Станом на 9 травня у Києві підтвердили ще 50 випадків Covid-19.

Загальна кількість хворих зросла до 1 771. Одужали 134 киянина, а померли 34 інфікованих пацієнтів.

Хто захворів за останню добу:

21 жінка віком від 34 до 76 років;

26 чоловіків віком від 17 до 79 років;

1 дівчинка віком 7 років та 2 хлопці віком 17 років.

У лікарні столиці госпіталізували 22 пацієнта. Інші лікуються на самоізоляції, під контролем лікарів.

Наразі у районах Києва склалася така ситуація:

Печерський район – 376 хворих, за добу +14;

– 376 хворих, за добу +14; Шевченкiвський район – 131 хворий, за добу +1;

– 131 хворий, за добу +1; Солом’янський район – 167 хворих, за добу +2;

– 167 хворих, за добу +2; Дніпровський район – 159 хворих, за добу +4;

– 159 хворих, за добу +4; Святошинський район – 105 хворих, за добу +2;

– 105 хворих, за добу +2; Деснянський район – 172 хворих, за добу +11;

– 172 хворих, за добу +11; Подільський район – 83 хворих, за добу +4;

– 83 хворих, за добу +4; Голосіївський район – 155 хворих, за добу +1;

– 155 хворих, за добу +1; Оболонський район – 126 хворих, за добу +6;

– 126 хворих, за добу +6; Дарницький район – 298 хворих, за добу +5.

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що столиця підготувала план першого етапу ослаблення карантину, який може початися 12 травня, якщо не буде різкого збільшення кількості хворих.

Незважаючи на ослаблення коронавірусного карантину, обмеження на наземний громадський транспорт збережуться в Києві мінімум до 22 травня.

Читайте: Карантин в Україні продовжать до 22 травня, але з 11 травня будуть пом’якшення

З 11 травня у столиці запрацюють ресторани (на виніс), салони краси, перукарні та частина середнього бізнесу. Великі торгові центри та магазини в них на першому етапі не відкриють.

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19 варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.

Аби ви не захворіли ВООЗ перераховує прості правила профілактики коронавірусу:

регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;

дотримуватися дистанції в людних місцях;

не чіпати руками обличчя;

дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);

обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.

Нагадаємо, станом на 9.00 9 травня в Україні 14 710 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 376 летальних 2 909 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 515 нових випадків.