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Факти / Україна / Суспільство

Коронавірус у Києві: статистика поширення за районами (Оновлюється)

Станом на 12 травня у Києві підтвердили ще 59 випадків Covid-19.

Загальна кількість хворих зросла до 1 930. Одужали 138 киян, а померли 38 інфікованих пацієнтів.

Хто захворів за останню добу:

  • 33 жінки віком від 27 до 79 років;
  • дівчинка, якій усього три місяці;
  • 22 чоловіка від 25 до 82 років;
  • троє хлопчиків – 10, 11 і 12 років.

У лікарні столиці госпіталізували 10 пацієнтів. Інші лікуються на самоізоляції, під контролем лікарів.

Нині у районах Києва склалася така ситуація: 

  • Печерський район – 387 хворих, за добу +5;
  • Шевченкiвський район – 139 хворих, за добу +5;
  • Солом’янський район – 178 хворих, за добу +4;
  • Дніпровський район – 174 хворих, за добу +8;
  • Святошинський район – 122 хворих, за добу +5;
  • Деснянський район –  188 хворих, за добу +4;
  • Подільський район – 98 хворих, за добу +5;
  • Голосіївський район – 163 хворих, за добу +4;
  • Оболонський район – 149 хворий, за добу +8;
  • Дарницький район – 332 хворий, за добу +11.

Коронавірус в Києві: статистика по районам (ОНЛАЙН)

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що столиця підготувала план першого етапу ослаблення карантину, який почався 12 травня.

Незважаючи на ослаблення коронавірусного карантину, обмеження на наземний громадський транспорт збережуться в Києві мінімум до 22 травня.

Читайте:  В Україні ослабили карантин: що дозволено з 11 травня і які заборони збереглися

З 11 травня у столиці запрацюють ресторани (на виніс), салони краси, перукарні та частина середнього бізнесу. Великі торгові центри та магазини в них на першому етапі не відкриють.

Коронавірус в Києві: статистика по районам (ОНЛАЙН)

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19 варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.

Симптоми коронавірусу і куди дзвонити

Аби ви не захворіли ВООЗ перераховує прості правила профілактики коронавірусу:

  • регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;
  • дотримуватися дистанції в людних місцях;
  • не чіпати руками обличчя;
  • дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);
  • обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.

Нагадаємо, станом на 12 травня в Україні зафіксували 16 023 лабораторно підтверджених випадків Covid-19. За добу захворіли 375 людей.

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