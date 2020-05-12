Коронавірус в Києві: статистика по районам (ОНЛАЙН)

Станом на 12 травня у Києві підтвердили ще 59 випадків Covid-19.

Загальна кількість хворих зросла до 1 930. Одужали 138 киян, а померли 38 інфікованих пацієнтів.

Хто захворів за останню добу:

33 жінки віком від 27 до 79 років;

дівчинка, якій усього три місяці;

22 чоловіка від 25 до 82 років;

троє хлопчиків – 10, 11 і 12 років.

У лікарні столиці госпіталізували 10 пацієнтів. Інші лікуються на самоізоляції, під контролем лікарів.

Нині у районах Києва склалася така ситуація:

Печерський район – 387 хворих, за добу +5;

– 387 хворих, за добу +5; Шевченкiвський район – 139 хворих, за добу +5;

– 139 хворих, за добу +5; Солом’янський район – 178 хворих, за добу +4;

– 178 хворих, за добу +4; Дніпровський район – 174 хворих, за добу +8;

– 174 хворих, за добу +8; Святошинський район – 122 хворих, за добу +5;

– 122 хворих, за добу +5; Деснянський район – 188 хворих, за добу +4;

– 188 хворих, за добу +4; Подільський район – 98 хворих, за добу +5;

– 98 хворих, за добу +5; Голосіївський район – 163 хворих, за добу +4;

– 163 хворих, за добу +4; Оболонський район – 149 хворий, за добу +8;

– 149 хворий, за добу +8; Дарницький район – 332 хворий, за добу +11.

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що столиця підготувала план першого етапу ослаблення карантину, який почався 12 травня.

Незважаючи на ослаблення коронавірусного карантину, обмеження на наземний громадський транспорт збережуться в Києві мінімум до 22 травня.

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З 11 травня у столиці запрацюють ресторани (на виніс), салони краси, перукарні та частина середнього бізнесу. Великі торгові центри та магазини в них на першому етапі не відкриють.

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19 варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.

Аби ви не захворіли ВООЗ перераховує прості правила профілактики коронавірусу:

регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;

дотримуватися дистанції в людних місцях;

не чіпати руками обличчя;

дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);

обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.

Нагадаємо, станом на 12 травня в Україні зафіксували 16 023 лабораторно підтверджених випадків Covid-19. За добу захворіли 375 людей.