Коронавірус в Києві: статистика по районам (ОНЛАЙН)

Станом на 12 травня у Києві підтвердили ще 59 випадків Covid-19.
Загальна кількість хворих зросла до 1 930. Одужали 138 киян, а померли 38 інфікованих пацієнтів.
Хто захворів за останню добу:
- 33 жінки віком від 27 до 79 років;
- дівчинка, якій усього три місяці;
- 22 чоловіка від 25 до 82 років;
- троє хлопчиків – 10, 11 і 12 років.
У лікарні столиці госпіталізували 10 пацієнтів. Інші лікуються на самоізоляції, під контролем лікарів.
Нині у районах Києва склалася така ситуація:
- Печерський район – 387 хворих, за добу +5;
- Шевченкiвський район – 139 хворих, за добу +5;
- Солом’янський район – 178 хворих, за добу +4;
- Дніпровський район – 174 хворих, за добу +8;
- Святошинський район – 122 хворих, за добу +5;
- Деснянський район – 188 хворих, за добу +4;
- Подільський район – 98 хворих, за добу +5;
- Голосіївський район – 163 хворих, за добу +4;
- Оболонський район – 149 хворий, за добу +8;
- Дарницький район – 332 хворий, за добу +11.
Мер Києва Віталій Кличко заявив, що столиця підготувала план першого етапу ослаблення карантину, який почався 12 травня.
Незважаючи на ослаблення коронавірусного карантину, обмеження на наземний громадський транспорт збережуться в Києві мінімум до 22 травня.
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З 11 травня у столиці запрацюють ресторани (на виніс), салони краси, перукарні та частина середнього бізнесу. Великі торгові центри та магазини в них на першому етапі не відкриють.
Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19 варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.
Аби ви не захворіли ВООЗ перераховує прості правила профілактики коронавірусу:
- регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;
- дотримуватися дистанції в людних місцях;
- не чіпати руками обличчя;
- дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);
- обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.
Нагадаємо, станом на 12 травня в Україні зафіксували 16 023 лабораторно підтверджених випадків Covid-19. За добу захворіли 375 людей.