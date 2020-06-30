30 червня 2020 року у Києві виявили 5 037 випадків коронавірусу.

За останню добу – 57 осіб захворіли на Covid-19.

Захворіли:

24 жінки віком від 18 до 72 років;

32 чоловiка від 20 до 67 рокiв;

восьмирічний хлопчик.

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Найбільше випадків захворювання виявили в Дніпровському районі – 21, Шевченківському – 16, в Деснянському районі – 10 випадків.

Ситуація з коронавірусом у районах Києва:

Печерський район – 575 хворих;

Шевченківський район – 415 хворих;

Солом’янський район – 466 хворих;

Дніпровський район – 553 хворих;

Святошинський район – 424 хворих;

Деснянський район – 607 хворих;

Подільський район – 347 хворих;

Голосіївський район – 378 хворих;

Оболонський район – 452 хворих;

Дарницький район – 820 хворих.

Як у Києві відбувалося послаблення карантину.

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу:

регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;

дотримуватися дистанції в людних місцях;

не чіпати руками обличчя;

дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);

обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.

Коронавірус в Україні

В Україні станом на 30 червня зафіксували 44 334 випадки Covid-19, за добу – 706.

Загалом 19 115 осіб вже одужали. За весь час пандемії 1 159 людей померли, 12 – за останню добу.

На лікуванні перебувають 24 060 пацієнтів.