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Факти / Україна / Суспільство

Коронавірус у Києві: статистика поширення за районами (Оновлюється)

30 червня 2020 року у Києві виявили 5 037 випадків коронавірусу.

За останню добу – 57 осіб захворіли на Covid-19.

Захворіли:

  • 24 жінки віком від 18 до 72 років;
  • 32 чоловiка від 20 до 67 рокiв;
  • восьмирічний хлопчик.

Читайте: Коронавірус в Україні – карта поширення Covid-19

Найбільше випадків захворювання виявили в Дніпровському районі – 21, Шевченківському – 16, в Деснянському районі – 10 випадків.

Ситуація з коронавірусом у районах Києва: 

  • Печерський район – 575 хворих;
  • Шевченківський район – 415 хворих;
  • Солом’янський район – 466 хворих;
  • Дніпровський район – 553 хворих;
  • Святошинський район – 424 хворих;
  • Деснянський район – 607 хворих;
  • Подільський район – 347 хворих;
  • Голосіївський район – 378 хворих;
  • Оболонський район – 452 хворих;
  • Дарницький район – 820 хворих.

коронавирус в Киеве 30 июня

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Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.

Симптоми коронавірусу і куди дзвонити

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу:

  • регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;
  • дотримуватися дистанції в людних місцях;
  • не чіпати руками обличчя;
  • дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);
  • обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.

Коронавірус в Україні

В Україні станом на 30 червня зафіксували 44 334 випадки Covid-19, за добу – 706.

Загалом 19 115 осіб вже одужали. За весь час пандемії 1 159 людей померли, 12 – за останню добу.

На лікуванні перебувають 24 060 пацієнтів.

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