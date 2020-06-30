30 червня 2020 року у Києві виявили 5 037 випадків коронавірусу.
За останню добу – 57 осіб захворіли на Covid-19.
Захворіли:
- 24 жінки віком від 18 до 72 років;
- 32 чоловiка від 20 до 67 рокiв;
- восьмирічний хлопчик.
Читайте: Коронавірус в Україні – карта поширення Covid-19
Найбільше випадків захворювання виявили в Дніпровському районі – 21, Шевченківському – 16, в Деснянському районі – 10 випадків.
Ситуація з коронавірусом у районах Києва:
- Печерський район – 575 хворих;
- Шевченківський район – 415 хворих;
- Солом’янський район – 466 хворих;
- Дніпровський район – 553 хворих;
- Святошинський район – 424 хворих;
- Деснянський район – 607 хворих;
- Подільський район – 347 хворих;
- Голосіївський район – 378 хворих;
- Оболонський район – 452 хворих;
- Дарницький район – 820 хворих.
Як у Києві відбувалося послаблення карантину.
Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.
ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу:
- регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;
- дотримуватися дистанції в людних місцях;
- не чіпати руками обличчя;
- дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);
- обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.
Коронавірус в Україні
В Україні станом на 30 червня зафіксували 44 334 випадки Covid-19, за добу – 706.
Загалом 19 115 осіб вже одужали. За весь час пандемії 1 159 людей померли, 12 – за останню добу.
На лікуванні перебувають 24 060 пацієнтів.