У Києві 6 липня зафіксували 59 нових випадків коронавірусу, серед них – чотири медики.

Сьогодні в Києві вже 5602 підтверджених випадки захворювання на коронавірус.

Серед тих, хто захворіли:

28 жінок віком від 19 до 73 рокiв. І дівчинка, якій 4 роки.

28 чоловіків від 18 до 77 рокiв. І двоє хлопчиків – одному із них 3 місяці, другому – 6 років.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому і Дніпровському районах – по 9. У Подільському, Шевченківському та Голосіївському – по 7 випадків.

Ситуація з коронавірусом в районах Києва:

Печерський район – 604 хворих;

Шевченківський район – 456 хворих;

Солом’янський район – 522 хворих;

Дніпровський район – 646 хворих;

Святошинський район – 472 хворих;

Деснянський район – 676 хворих;

Подільський район – 389 хворих;

Голосіївський район – 437 хворих;

Оболонський район – 497 хворих;

Дарницький район – 902 хворих.

Читайте: Коронавірус в Україні – карта поширення Covid-19

Як у Києві відбувалося послаблення карантину.

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу:

регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;

дотримуватися дистанції в людних місцях;

не чіпати руками обличчя;

дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);

обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.

Коронавірус в Україні

Коронавірус в Україні за добу виявили у 543 осіб. Загальна кількість інфікованих Covid-19 станом на 6 липня сягнула 49 043. З них – 41 дитина та 40 медиків, госпіталізовано 172 особи.

Жертвами нового вірусу за день стали 13 людей. Загалом померли вже 1 262 хворих.

Водночас за добу ще 327 українців одужали, а з початку епідемії – 21 703.