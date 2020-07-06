У Києві 6 липня зафіксували 59 нових випадків коронавірусу, серед них – чотири медики.
Сьогодні в Києві вже 5602 підтверджених випадки захворювання на коронавірус.
Серед тих, хто захворіли:
- 28 жінок віком від 19 до 73 рокiв. І дівчинка, якій 4 роки.
- 28 чоловіків від 18 до 77 рокiв. І двоє хлопчиків – одному із них 3 місяці, другому – 6 років.
Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому і Дніпровському районах – по 9. У Подільському, Шевченківському та Голосіївському – по 7 випадків.
Ситуація з коронавірусом в районах Києва:
- Печерський район – 604 хворих;
- Шевченківський район – 456 хворих;
- Солом’янський район – 522 хворих;
- Дніпровський район – 646 хворих;
- Святошинський район – 472 хворих;
- Деснянський район – 676 хворих;
- Подільський район – 389 хворих;
- Голосіївський район – 437 хворих;
- Оболонський район – 497 хворих;
- Дарницький район – 902 хворих.
Читайте: Коронавірус в Україні – карта поширення Covid-19
Як у Києві відбувалося послаблення карантину.
Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.
ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу:
- регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;
- дотримуватися дистанції в людних місцях;
- не чіпати руками обличчя;
- дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);
- обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.
Коронавірус в Україні
Коронавірус в Україні за добу виявили у 543 осіб. Загальна кількість інфікованих Covid-19 станом на 6 липня сягнула 49 043. З них – 41 дитина та 40 медиків, госпіталізовано 172 особи.
Жертвами нового вірусу за день стали 13 людей. Загалом померли вже 1 262 хворих.
Водночас за добу ще 327 українців одужали, а з початку епідемії – 21 703.