PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Суспільство

Коронавірус у Києві: статистика поширення за районами (Оновлюється)

У Києві 6 серпня зафіксували 8 992 випадки коронавірусу. За добу захворіло 180 киян.

Захворіли:

  • 102 жінки віком від 18 до 82 років
  • 67 чоловіків віком від 21 до 81 років
  • 4 дівчинки від 3 до 16 років і 7 хлопчиків від 3 до 17 років.

До лікарень столиці госпіталізували 25 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Ситуація з коронавірусом в районах Києва:

  • Голосіївський – 717;
  • Дарницький – 1 466;
  • Деснянський – 1 109;
  • Дніпровський – 1 040;
  • Оболонський – 777;
  • Печерський – 852;
  • Подільський – 553;
  • Святошинський – 744;
  • Солом’янський – 982;
  • Шевченківський – 752.

Читайте: Коронавірус в Україні – карта поширення Covid-19

Коронавірус в Києві: статистика по районам (ОНЛАЙН)

Як у Києві відбувалося послаблення карантину.

Що запрацює з 23 травня у Києві

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.

Симптоми коронавірусу і куди дзвонити

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу:

  • регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;
  • дотримуватися дистанції в людних місцях;
  • не торкати руками обличчя;
  • дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);
  • обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.

Коронавірус в Україні 6 серпня

Згідно зі статистикою коронавірусу в Україні 6 серпня зафіксувано 1 318 випадків коронавірусної інфекції, всього 76 808.

Померло за добу 31 людини, всього 1 819. Одужало 41 527 осіб, за добу 997.

Продовжують лікуватися 32 465 осіб.

Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка