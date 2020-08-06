Коронавірус в Києві: статистика по районам (ОНЛАЙН)

У Києві 6 серпня зафіксували 8 992 випадки коронавірусу. За добу захворіло 180 киян.

Захворіли:

102 жінки віком від 18 до 82 років

67 чоловіків віком від 21 до 81 років

4 дівчинки від 3 до 16 років і 7 хлопчиків від 3 до 17 років.

До лікарень столиці госпіталізували 25 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Ситуація з коронавірусом в районах Києва:

Голосіївський – 717;

Дарницький – 1 466;

Деснянський – 1 109;

Дніпровський – 1 040;

Оболонський – 777;

Печерський – 852;

Подільський – 553;

Святошинський – 744;

Солом’янський – 982;

Шевченківський – 752.

Читайте: Коронавірус в Україні – карта поширення Covid-19

Як у Києві відбувалося послаблення карантину.

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу:

регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;

дотримуватися дистанції в людних місцях;

не торкати руками обличчя;

дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);

обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.

Коронавірус в Україні 6 серпня

Згідно зі статистикою коронавірусу в Україні 6 серпня зафіксувано 1 318 випадків коронавірусної інфекції, всього 76 808.

Померло за добу 31 людини, всього 1 819. Одужало 41 527 осіб, за добу 997.

Продовжують лікуватися 32 465 осіб.