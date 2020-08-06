Коронавірус в Києві: статистика по районам (ОНЛАЙН)

У Києві 6 серпня зафіксували 8 992 випадки коронавірусу. За добу захворіло 180 киян.
Захворіли:
- 102 жінки віком від 18 до 82 років
- 67 чоловіків віком від 21 до 81 років
- 4 дівчинки від 3 до 16 років і 7 хлопчиків від 3 до 17 років.
До лікарень столиці госпіталізували 25 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.
Ситуація з коронавірусом в районах Києва:
- Голосіївський – 717;
- Дарницький – 1 466;
- Деснянський – 1 109;
- Дніпровський – 1 040;
- Оболонський – 777;
- Печерський – 852;
- Подільський – 553;
- Святошинський – 744;
- Солом’янський – 982;
- Шевченківський – 752.
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Як у Києві відбувалося послаблення карантину.
Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.
ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу:
- регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;
- дотримуватися дистанції в людних місцях;
- не торкати руками обличчя;
- дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);
- обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.
Коронавірус в Україні 6 серпня
Згідно зі статистикою коронавірусу в Україні 6 серпня зафіксувано 1 318 випадків коронавірусної інфекції, всього 76 808.
Померло за добу 31 людини, всього 1 819. Одужало 41 527 осіб, за добу 997.
Продовжують лікуватися 32 465 осіб.