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Факти / Україна / Суспільство

Коронавірус у Києві: статистика поширення за районами (Оновлюється)

Станом на 26 серпня у столиці вже 12 248 підтверджених випадків коронавірусу. За минулу добу Covid-19 виявили у 95 жителів Києва.

За останню добу захворіли:

  • 47 жінок віком від 22 до 85 років;
  • 42 чоловіка віком 19 до 82 років;
  • три дівчинки від 5 до 17 років та три хлопчики від 6 до 17 років.

До лікарень столиці минулої доби потрапили 26 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали за добу 54 особи. Всього коронавірус подолали 3 907 мешканців Києва.

Найбільша кількість випадків захворювання Covid-19 виявили у Дніпровському районі – 23, Деснянському — 13 випадків, Оболонському – 12.

Ситуація з коронавірусом в районах Києва станом на 26 серпня:

  • Голосіївський – 963;
  • Дарницький – 1 978;
  • Деснянський – 1 521;
  • Дніпровський – 1 463;
  • Оболонський – 1 118;
  • Печерський – 1 076;
  • Подільський – 772;
  • Святошинський – 1 059;
  • Солом’янський – 1 333;
  • Шевченківський – 966.

Читайте: Коронавірус в Україні – карта поширення Covid-19

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Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.

Симптоми коронавірусу і куди дзвонити

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу:

  • регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;
  • дотримуватися дистанції в людних місцях;
  • не торкати руками обличчя;
  • дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);
  • обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.

Коронавірус в Україні

За статистикою коронавірусу в Україні 26 серпня за добу зафіксували ще 1 670  випадків. Загалом в Україні вже 110 085 хворих.

Водночас повністю одужало вже 54 277  пацієнтів, а за добу хворобу подолало ще 584 осіб.

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