Станом на 26 серпня у столиці вже 12 248 підтверджених випадків коронавірусу. За минулу добу Covid-19 виявили у 95 жителів Києва.

За останню добу захворіли:

47 жінок віком від 22 до 85 років;

42 чоловіка віком 19 до 82 років;

три дівчинки від 5 до 17 років та три хлопчики від 6 до 17 років.

До лікарень столиці минулої доби потрапили 26 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали за добу 54 особи. Всього коронавірус подолали 3 907 мешканців Києва.

Найбільша кількість випадків захворювання Covid-19 виявили у Дніпровському районі – 23, Деснянському — 13 випадків, Оболонському – 12.

Ситуація з коронавірусом в районах Києва станом на 26 серпня:

Голосіївський – 963;

Дарницький – 1 978;

Деснянський – 1 521;

Дніпровський – 1 463;

Оболонський – 1 118;

Печерський – 1 076;

Подільський – 772;

Святошинський – 1 059;

Солом’янський – 1 333;

Шевченківський – 966.

Читайте: Коронавірус в Україні – карта поширення Covid-19

Як у Києві відбувалося послаблення карантину.

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу:

регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;

дотримуватися дистанції в людних місцях;

не торкати руками обличчя;

дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);

обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.

Коронавірус в Україні

За статистикою коронавірусу в Україні 26 серпня за добу зафіксували ще 1 670 випадків. Загалом в Україні вже 110 085 хворих.

Водночас повністю одужало вже 54 277 пацієнтів, а за добу хворобу подолало ще 584 осіб.