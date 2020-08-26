Станом на 26 серпня у столиці вже 12 248 підтверджених випадків коронавірусу. За минулу добу Covid-19 виявили у 95 жителів Києва.
За останню добу захворіли:
- 47 жінок віком від 22 до 85 років;
- 42 чоловіка віком 19 до 82 років;
- три дівчинки від 5 до 17 років та три хлопчики від 6 до 17 років.
До лікарень столиці минулої доби потрапили 26 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.
Одужали за добу 54 особи. Всього коронавірус подолали 3 907 мешканців Києва.
Найбільша кількість випадків захворювання Covid-19 виявили у Дніпровському районі – 23, Деснянському — 13 випадків, Оболонському – 12.
Ситуація з коронавірусом в районах Києва станом на 26 серпня:
- Голосіївський – 963;
- Дарницький – 1 978;
- Деснянський – 1 521;
- Дніпровський – 1 463;
- Оболонський – 1 118;
- Печерський – 1 076;
- Подільський – 772;
- Святошинський – 1 059;
- Солом’янський – 1 333;
- Шевченківський – 966.
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Як у Києві відбувалося послаблення карантину.
Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.
ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу:
- регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;
- дотримуватися дистанції в людних місцях;
- не торкати руками обличчя;
- дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);
- обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.
Коронавірус в Україні
За статистикою коронавірусу в Україні 26 серпня за добу зафіксували ще 1 670 випадків. Загалом в Україні вже 110 085 хворих.
Водночас повністю одужало вже 54 277 пацієнтів, а за добу хворобу подолало ще 584 осіб.